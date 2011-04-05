Начались испытания серийного фронтового бомбардировщика Су-34

//Армия

5 апреля 2011, 23:12 [ «Аргументы Недели» ]

В компании "Сухой" сообщили, что на летно-испытательной станции в Новосибирске начались заводские испытания серийного фронтового бомбардировщика Су-34.



По сообщению пресс-службы компании "Сухой", испытания бомбардировщика проходят в рамках реализации компанией "Сухой" гособоронзаказа 2011 года и "по завершении программы испытаний самолет будет передан ВВС России".



Сейчас на вооружении российской армии уже стоят Су-34. В 2008 году Министерство обороны Рф и компания "Сухой" подписали Госконтракт на их поставку и уже в текущем году очередная партия боевых машин поступит в ВВС России.

В пресс-службе компании "Сухой" рассказали, что по отзывам летчиков и штурманов ВВС РФ, "самолет обладает хорошей эргономикой, широкой автоматизацией полета от взлета, полета к цели, боевого применения и до посадки, удобен в пилотировании. Су-34 подтвердили свои высокие боевые возможности и летные качества в ходе прошедших в июле этого года военных учений "Восток-2010". При выполнении боевой задачи самолеты впервые совершили беспосадочный перелет с дозаправкой в воздухе из европейской части России на Дальний Восток с последующим нанесением ударов".



Компания "Сухой" планирует в ближайшее время нарастить боевой потенциал самолетов новыми авиационными средствами поражения. По боевым возможностям Су-34 относится к поколению самолетов "4+". Независимо от времени суток и метеоусловий он способен эффективно поражать наземные, морские и воздушные цели в любом географическом районе с применением всей номенклатуры авиационных боеприпасов, в том числе высокоточных.