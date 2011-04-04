В российской армии появятся 240 штатных священников

В российской армии в настоящее время в воинских частях на добровольных началах работает около тысячи священнослужителей. Председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Димитрий Смирнов сообщил, что в 2011 году в армии будет создано 240 штатных мест для священнослужителей.

О размере зарплаты будущих штатных священников у проторирея Димитрия Смирнова пока сведений нет.

Глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков ранее заявлял, что зарплата штатных священнослужителей в армии будет чуть более 20 тысяч рублей в месяц, как у заместителей по воспитательной работе бригады.