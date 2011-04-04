Верховный главнокомандующий Дмитрий Медведев наградил десантников

Президент РФ Дмитрий Медведев сегодня наградил 45-й отдельный гвардейский ордена Александра Невского полк специального назначения ВДВ орденом Кутузова.

Согласно указу, награда присвоена за успешное выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом личным составом мужество и героизм. Верховный главнокомандующий Дмитрий Медведев прикрепил награду, а также орденскую ленту к Георгиевскому знамени полка. Глава государства, прибыв в расположение полка в подмосковную Кубинку, возложил цветы к мемориалу памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

45-й отдельный полк специального назначения ВДВ сформирован в июле 1994 года на базе 901-го отдельного десантно-штурмового батальона и 218-го отдельного батальона специального назначения. Личный состав полка неоднократно принимал участие в антитеррористических операциях на Северном Кавказе, в частности в Чечне, участвовал в операции по принуждению Грузии к миру, выполнял боевую задачу по обеспечению безопасности граждан РФ, в том числе членов семей военнослужащих в Киргизии в апреле 2010 года.



За мужество и героизм, проявленные при выполнение спецзаданий, более 2 тысяч военнослужащих удостоены госнаград, 10 военнослужащим присвоено звание Героя России, пятерым из них - посмертно.