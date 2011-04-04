России потребуется до 2020 года почти 1300 новых самолетов - Патрушев

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что России до 2020 года потребуется почти 1300 новых самолетов, и отечественная промышленность может вернуть внутренний рынок авиатехники.



Заседание Совета безопасности в минувшую пятницу было посвящено состоянию сектора гражданской авиационной техники, которое в настоящее время вызывает беспокойство, считает глава Совбеза РФ. В своем интервью Известиям он сказал: "Объемы производства гражданских самолетов носят единичный характер. Внутренний рынок авиатехники для отечественной промышленности в значительной степени утерян, обновление парка воздушных судов российскими авиакомпаниями ведется за счет лизинговых поставок авиатехники зарубежного производства".



По его словам, в последние годы в России более чем в десять раз возросла численность парка региональных и магистральных самолетов иностранного производства, "при этом на них приходится более 70% от общего пассажирооборота, выполняемого отечественными авиакомпаниями. В то же время, учитывая качественные и количественные параметры состояния действующего парка отечественных воздушных судов, а также темпы списания устаревших типов магистральных и региональных самолетов в связи с выработкой ресурса, могу сказать, что потребность нашего рынка до 2020 года оценивается почти в 1300 машин. Так что вернуть себе место на внутреннем рынке мы вполне еще можем".



Секретарь СБ РФ также считает, что Sukhoi SuperJet-100" (SSJ) и МС-21 могут составить конкуренцию иностранным самолетам.