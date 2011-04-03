А паспорт получите после дембеля – Брянская горадминистрация

С этой весны вместе с новым паспортом в 20 лет молодые люди Брянска будут получать повестку в военкомат.

Так городская администрация помогает военным бороться с уклонистами.

"В 20 лет все молодые люди обязаны поменять паспорт. Военкоматы, координируя свои усилия с миграционной службой, в придачу к паспорту теперь вручают молодым людям также и повестку в армию", - сообщает официальный сайт Брянской горадминистрации.

"В случае если гражданин не прибывает в военкомат по повестке, на него будет заведено уголовное дело", - напоминает документ.

В ходе весеннего призыва с 1 апреля по 15 июля 2011 года более 230 тыс. новобранцев должны пополнить ряды Вооруженных сил РФ.

За прошлый год по России в отношении уклонистов возбуждено более 300 уголовных дел, к административной ответственности привлечены более 13 тыс. человек.