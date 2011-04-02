Главком ВМФ Владимир Высоцкий вышел в море для проверки Черноморского флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Высоцкий прибыл в Севастополь с целью проверки качества работы командования Черноморского флота и командиров соединений кораблей.

После доклада командующего Черноморским флотом вице-адмирала Владимира Королева и начальников органов управления флота Высоцкий вышел в море на сторожевом корабле "Пытливый". На борту корабля, находились командующий Черноморским флотом, командиры соединений кораблей. Проверялась подготовленность командиров корабельных соединений к организации качественного выполнения поставленных задач в море.

На морском десантном полигоне "Опук" продолжается полевой выход подразделений бригады морской пехоты Черноморского флота. Морские пехотинцы поэтапно осуществляют отработку слаженности подразделений, совершенствуют навыки ведения боя и стрельбы из различных видов оружия, вождения боевой техники.