Генштаб предлагает заменить дедовщину на казарменное хулиганство

Замначальника Генштаба ВС РФ Василий Смирнов считает, что необходимо отходить от термина "дедовщина", поскольку призывники не успевают становиться старослужащими, но теперь в армии появилось "казарменное хулиганство".

"Практически все солдаты одного года призыва, и разница между их призывом составляет месяц или два, они не успевают становиться старослужащими, поэтому я бы отошел от термина "дедовщина". На сегодняшний день мы можем говорить о казарменном хулиганстве, предпосылки которого приходят с улицы", - сказал в субботу Смирнов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он рассказал, что 42% из числа призванных до прохождения службы нигде не работали и не учились, а около 20% воспитывались в семьях с одним родителем. А чтобы «безобразия не приходили в армию, необходимо воспитание, которое начинается с семьи и школы», пояснил Смирнов.

В конце марта главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский сообщил журналистам, что в российской армии с начала 2011 года было совершено более 500 насильственных преступлений, более 20 военнослужащих получили тяжкие увечья, двое погибли.