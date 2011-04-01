Необходимо наращивать потенциал военной авиации - Медведев

Глава российского государства Дмитрий Медведев заявил о необходимости наращивания потенциала военной авиации, "сейчас аэродромная сеть военной авиации не соответствует требованиям базирования авиагруппировок".



На заседании Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил о необходимости переоснащения ВВС новой техникой, включая беспилотные аппараты, так как "это позволит значительно повысить боевые возможности авиагруппировок". Президент напомнил и о своем поручении - "создать несколько крупных авиационных баз", которые "с учетом дислокации войск, будут расположены на основных стратегических направлениях".



Президент России подчеркнул, что в 2011 году необходимо реконструировать и построить новые объекты на 38 авиационных комплексах, в том числе и на Курильских островах. В этот список входят аэропорты московского авиационного узла, городов Сочи, Владивостока, Казани, а также - на Курилах.



Дмитрий Медведев отметил , что на эти цели из бюджета уже выделены 26 млрд рублей, передает ИТАР-ТАСС.