В России 1 апреля начинается весенний призыв

В России 1 апреля начинается весенняя кампания по призыву граждан на военную службу. Весенний призыв продлится до 15 июля. По данным Минобороны, призвано и направлено в войска будут 203 720 граждан. Одновременно будут уволены из армии военнослужащие, выслужившие установленные сроки службы по призыву.

Напомним, этой весной численность призывников снизится примерно на 70 тысяч человек. Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Василий Смирнов отметил, что и в этом случае потребности армии и флота в личном составе будут удовлетворены.

Год назад весной было призвано на военную службу в Вооруженные силы и войска других силовых ведомств страны 271 020 человек, а осенью - 278 821 человек.

В настоящее время срок военной службы по призыву составляет один год.

По словам Смирнова, Министерство обороны будет уделять самое пристальное внимание отбору призывников. Ранее сообщалось, что призывные медицинские комиссии признают негодными к военной службе или ограниченно годными 32 процента призывников, 52 процента из призванных имеют некоторые ограничения по состоянию здоровья.

В ходе весеннего призыва будет продолжен во всех военных округах эксперимент по сопровождению призывных команд представителями общественных организаций от дома до воинской части. Родителям будет предоставлена возможность присутствовать на сборных пунктах при отправке их сыновей в армию. "Родители узнают, где будут служить их дети, а если они не воспользуются этим правом, то сыновьям будет предоставлена возможность сообщить о своем месте службе. Военкоматы в недельный срок должны уведомить родителей, куда направлены их сыновья", - подчеркнул Василий Смирнов.