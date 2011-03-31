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Генштаб: Более 200 тысяч молодых россиян скрываются от службы в армии

31 марта 2011, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

Генштаб: Более 200 тысяч молодых россиян скрываются от службы в армии

От прохождения воинской службы в России скрывается более 200 тысяч юношей. С таким заявлением выступил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Василий Смирнов. "Около 200 тысяч граждан не желают получать повестки в военкомат, убывают к новым местам жительства, не снимаясь с воинского учета" - цитирует Смирнова Интерфакс. Ранее стало известно о том, что сроки призыва граждан на военную службу не будут продлеваться до 31 августа.

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Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью

Пелагея в купальнике поделилась яркими фотографиями с дочерью

Российская певица Пелагея поделилась с поклонниками нежными снимками с маленькой дочерью на пляже в Сочи. Поклонников умилили одинаковые образы певицы и 2-летней Таисии.

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Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Зеленский подписал закон, который лишает депутатов неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 11 сентября, подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Подчеркивается, что вносятся изменения в статью 80 конституции страны.

//Политика

В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым "абсурдом и глупостью"

В Госдуме назвали "нацидею" Украины вернуть Крым "абсурдом и глупостью"

Депутат Госдумы Михаил Шеремет считает, что национальная идея Украины, связанная с возращением Крыма, полная глупость. По его словам, скоро украинские власти захотят заполучить Луну.

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Зюганов: «Ростовщическую систему необходимо ликвидировать!»

Зюганов: «Ростовщическую систему необходимо ликвидировать!»

Геннадий Зюганов уверен, что ситуация с закредитованностью россиян достигла опасных масштабов. Лидер КПРФ считает, что для решения проблемы гражданам необходима помощь государства.

//Общество

Как часто россияне врут, чтобы пораньше уйти с работы?

Как часто россияне врут, чтобы пораньше уйти с работы?

Каждый десятый житель России признался, что зачастую врёт начальству, чтобы пораньше уйти с работы. При этом отмечается, что мужчины называют несуществующие поводы чаще, чем женщины.

//Новости СМИ2

//Общество

Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Дело «Седьмой студии» вернулось в прокуратуру: оправдают ли фигурантов?

Вот уже два года дело «Седьмой студии» – самый обсуждаемый судебный и следственный процесс в России. Кирилл Серебренников, худрук «Седьмой студии», и еще пять человек обвиняются в хищениях 133 млн. рублей.

//Бокс/MMA

Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Хабиб тонко подшутил над Макгрегором, оскорбившего Пурье

Российский боец Хабиб Нурмагомедов назвал Дастина Пурье более крепким противником, чем Макгрегор. Накануне тот пообещал короткий бой и легкую расправу над Пурье, но от поединка с Дастином отказался.

//Шоу-бизнес

Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Пугачёва пожаловалась на проблемы со здоровьем

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва рассказала о проблемах со здоровьем. По словам знаменитости, у неё уже очень много лет ужасно болят ноги. В этом певица призналась в документальном фильме об истории моды, созданном популярным обувным брендом.

//Шоу-бизнес

Собчак рассказала об отце и первой встрече с Богомоловым

Собчак рассказала об отце и первой встрече с Богомоловым

Телеведущая Ксения Собчак призналась, что до встречи с Константином Богомоловым во всех мужчинах подсознательно искала отца. Журналистка уверена, что роман с режиссером послан ей судьбой не просто так.

//Новости МирТесен

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//Интервью

Евродепутат Андрей Мамыкин: о первом дне в Брюсселе, о дружбе между политиками и о чемоданах г-жи Калниете

Евродепутат Андрей Мамыкин: о первом дне в Брюсселе, о дружбе между политиками и о чемоданах г-жи Калниете

Может ли быть дружба между политиками? Сложно ли представлять свою страну на международной арене? Об этом специальному корреспонденту «Аргументов недели» рассказал латвийский политик Андрей Мамыкин.

//Шоу-бизнес

Фильм о Юлии Началовой обойдётся инвесторам в 100 млн рублей

Фильм о Юлии Началовой обойдётся инвесторам в 100 млн рублей

Режиссёр фильма о певице Юлии Началовой Виктор Загорский заявил, что бюджет картины увеличен с 60 до 100 миллионов рублей, поскольку инвесторы готовы вложить в картину такие деньги.

//Спорт

У футболиста сборной России украли коллекцию часов на сумму более 20 млн руб.

У футболиста сборной России украли коллекцию часов на сумму более 20 млн руб.

В четверг, 12 сентября, официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что у нападающего футбольного клуба "Краснодар" Ари украли коллекцию дорогих часов на сумму около 23 миллионов рублей.

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//Общество

Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру в Иркутской области

Медведев рассказал, когда восстановят инфраструктуру в Иркутской области

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, к какому сроку будет полностью восстановлена разрушенная паводком инфраструктура в Иркутской области.

//В мире

Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл возможное условие уничтожения Польши Россией

Экс-сотрудник Генштаба РФ раскрыл возможное условие уничтожения Польши Россией

Военный эксперт, бывший сотрудник Генштаба РФ Константин Сивков рассказал, при каком условии Россия может «ликвидировать» Польшу. По данному вопросу специалист высказался в разговоре с журналистами.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Общество

Зачем пенсионерам Интернет?

Зачем пенсионерам Интернет?

Специалисты решили выяснить, как используют Интернет люди старшего поколения. Оказывается, что пенсионеры проводят время в Сети ничуть не менее продуктивно, чем их внуки.

//Общество

У питерского «Яблока» украли победу?

У питерского «Яблока» украли победу?

Сегодня ночью в Василеостровском районе комиссия муниципального образования Остров Декабристов наконец подвела итоги выборов. Из-за «типографской ошибки» бюллетени пришлось пересчитывать вручную.

//Происшествия

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В Тюменской области в лесу спустя трое суток обнаружили тело мужчины

В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что в среду, 11 сентября, в лесу недалеко от озера Кривое Уватского района Тюменской области обнаружено тело мужчины.

//Политика

Под чью дудку дудит Дудь?

Под чью дудку дудит Дудь?

Известный российский журналист и Youtube-блогер Юрий Дудь, работы которого набирают в последнее время колоссальную популярность, может стать вторым ярким лицом оппозиции.

//Общество

Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Люди пластикового века: чем мы запомнимся потомкам?

Учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего заявили, что по аналогии с прошлыми каменным, бронзовым и железным веками нынешнюю эпоху можно смело назвать пластиковым веком.

//Происшествия

Сто человек тушили крупный пожар на Южном берегу Крыма

Сто человек тушили крупный пожар на Южном берегу Крыма

Минувшей ночью в районе поселка Гаспра на Южном берегу Крыма загорелась сухая растительность и лесная подстилка. Пожар распространился на площадь в 2,4 гектара, пишет издание «Аргументы недели – Крым».

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Виктория Лопырева рассказала о похудении без диет и здорового образа жизни

Виктория Лопырева рассказала о похудении без диет и здорового образа жизни

Известная российская модель и телеведущая Виктория Лопырёва рассказала поклонникам о своей системе питания, которая позволяет ей много лет находиться в прекрасной физической форме.

//Политика

Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Украинская СВР «съела» назначенца Зеленского

Президент Украины отправил в отставку главу Службы внешней разведки Украины Владислава Бухарева и отправил его заместителем в Службу безопасности Украины. В контрразведке он будет заниматься борьбой с коррупцией и организованной преступностью. Соответствующий приказ опубликован на сайте украинского лидера.

//Непознанное

Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

Пророчество генерала-масона из США о начале Третьей мировой вспомнили в сети

В интернете напомнили о пророчестве о Третьей мировой войне, которое сделал в свое время Альберт Пайк, американский масон и генерал армии Конфедерации. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//Общество

Мнение юриста относительно выходок пародиста

Мнение юриста относительно выходок пародиста

Гарик Харламов призывает своих подписчиков заходить на социальные страницы знаменитостей и оставлять там различные неприличные комментарии. Иногда обращения к мировым звёздам сопровождаются применением нецензурной брани. Что за это грозит телеведущему?

//Новости партнеров

//В мире

iPhone 11 может стать причиной фобий

iPhone 11 может стать причиной фобий

Учёный Джефф Коул из Университета Эссекса предположил, что новые смартфоны iPhone 11 могут вызвать у людей приступы фобии. Причина кроется в тройной камере гаджета.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Криминал

В Архангельской области мужчина изуродовал мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области мужчина изуродовал мальчика за предполагаемую кражу

В Архангельской области пьяный мужчина топором изуродовал лицо 11-летнего ребёнка. Сообщается, что таким образом 40-летний мужчина пытался добиться от мальчика признания в краже автомобиля.

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//Общество

Специалисты обнаружили в филе трески мышьяк и кости, но не треску

Специалисты обнаружили в филе трески мышьяк и кости, но не треску

В Росконтроле проверили несколько марок филе трески в ледяной глазури и выяснили, что продукт состоит из чего угодно, но только не из заявленной рыбы. В одном из образцов даже обнаружили мышьяк.

//Культура

Дисней показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

Дисней показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

На страничке американской студии появился ролик, на котором гримируют исполнительницу главной роли продолжения «Малефисенты», Анджелину Джоли. Видео вызвало большой ажиотаж. В короткое время оно набрало 1,7 млн просмотров.

//Новости СМИ2

//Здоровье

Три способа справиться с гипертонией без медпрепаратов посоветовали врачи

Три способа справиться с гипертонией без медпрепаратов посоветовали врачи

Доктора рассказали о способах победы над гипертонической болезнью, не предполагающих прием лекарственных препаратов. Об этом идет речь в заметке, появившейся некоторое время назад в интернете.

//Наука

Ученые нашли воду в Космосе

Ученые нашли воду в Космосе

Учёные обнаружили воду на одной из ранее открытых экзопланет. По словам экспертов, она находится в так называемой "обитаемой зоне", где условия близки к земным.

//Общество

В Чувашии колхоз наказали за возделывание земель

В Чувашии колхоз наказали за возделывание земель

Административное дело и штраф. Таким стало наказание председателю колхоза «Свобода» в Чувашии. Ему вменили противозаконное «возделывание земли». Об этом сообщают местные СМИ.

//Общество

Work hard, play hard. Или как отдыхает офисный планктон

Work hard, play hard. Или как отдыхает офисный планктон

Кто хорошо работает, тот должен уметь и отдыхать. С этим выражением согласны многие работодатели. Редакция АН подготовила обзор способов релакса, которые устраивают работодатели своим сотрудникам.

//Происшествия

На станции метро "Алтуфьево" под прибывающий поезд упал мужчина

На станции метро "Алтуфьево" под прибывающий поезд упал мужчина

В четверг, 12 сентября, на серой ветке столичного метрополитена произошло ЧП. Отмечается, что утром около 7.15 мужчина упал под прибывающий поезд на станции "Алтуфьево".

//В мире

В Киеве сообщили об уничтожении двух военных ВСУ во время новых боев в Донбассе

В Киеве сообщили об уничтожении двух военных ВСУ во время новых боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины потеряли 11 сентября в ходе новых позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе трех человек. Соответствующую информацию распространил в интернете штаб операции Киева в регионе.

//Новости МирТесен

//В мире

В Норвегии обнаружена неизвестная смертельная для собак инфекция

В Норвегии обнаружена неизвестная смертельная для собак инфекция

В Норвегии ветеринары не могут определить неизвестную болезнь, ставшую причиной смерти 25 собак. Сообщается, что таинственная инфекция развивается настолько стремительно, что хозяева не всегда успевают отвезти своих питомцев в клинику.

//Происшествия

СК: смерть студента на красной ветке столичного метро связана с доведением до самоубийства

СК: смерть студента на красной ветке столичного метро связана с доведением до самоубийства

После гибели 17-летнего студента под колёсами поезда на Сокольнической линии Московского метрополитена в среду, 11 сентября, возбудили уголовное дело. Инцидент произошёл на станции метро "Университет".

//Общество

Следком проверит школу после скандала с прической школьника

Следком проверит школу после скандала с прической школьника

Прическа, как у футболиста Златана Ибрагимовича, стала поводом для конфликта в одной из школ Красноярского края. Потом — поводом для проверки следственным комитетом. История приобретает мировую известность, а учителей подозревают в превышении полномочий.

//Спорт

Владимир Абрамов: Кокорин и Мамаев – свободные агенты, они «вкусные»

Владимир Абрамов: Кокорин и Мамаев – свободные агенты, они «вкусные»

17 сентября футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев должны выйти на свободу. Знаменитый футбольный агент Владимир Абрамов в интервью АН весьма высоко оценил перспективы обоих в большом спорте.

//Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве и других регионах

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в Москве и других регионах

В Гидрометцентре выступили с предупреждением о грядущем резком похолодании в Москве и ряде других российских регионов. Соответствующее заявление сделала представитель учреждения Людмила Паршина.

//Происшествия

В Подмосковье мужчина попал под электричку

В Подмосковье мужчина попал под электричку

Стало известно о двух мужчина, которые погибли под колёсами электрички в среду вечером на подмосковной станции Ленинская Павелецкого направления. Об этом сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

//В мире

Как вышло, что Елизавета II "последней во всем мире" узнала о том, что стала королевой?

Как вышло, что Елизавета II "последней во всем мире" узнала о том, что стала королевой?

Бывшая фрейлина королевы Великобритании Елизаветы II Памела Хикс рассказала, что Елизавета и её супруг принц Филипп стали «последними людьми в мире», которые узнали о том, что вчерашняя принцесса стала новой королевой страны.

//В мире

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

В Британии назвали виды самого опасного оружия России

Помощник по потенциалу и боеготовности начальника штаба ВВС Великобритании Джулиан Болл перечислил наиболее опасные виды оружия России. По его словам, подобное вооружение требует скорейшего ответа от Лондона.

//Общество

Сибирские ученые придумали способ проверить свежесть рыбы

Сибирские ученые придумали способ проверить свежесть рыбы

Ученые из Сибири нашли способ проверить свежесть рыбы. Специалисты разработали термометки, которые меняют цвет с белого на зеленый в случае, если рыба находилась в температуре выше среднедопустимой.

//Здоровье

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Врач рассказал, какие продукты помогают организму восстанавливаться

Доктор Уильям Ли из Америки рассказал, какие продукты помогают поддерживать работу стволовых клеток в человеческом организме. Специалист отметил, что стволовые клетки помогают организму восстанавливаться после травм.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//Экономика

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

В Центробанке посоветовали, как избежать ненужных покупок в банках

Член совета директоров Центробанка Михаил Мамута дал россиянам несколько советов, как избежать ненужных услуг в банке. Он предупредил, что нужно быть внимательнее и в погоне за выгодой не совершать импульсивных покупок.

//Авторы АН

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