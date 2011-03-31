Генштаб: Более 200 тысяч молодых россиян скрываются от службы в армии

От прохождения воинской службы в России скрывается более 200 тысяч юношей. С таким заявлением выступил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Василий Смирнов. "Около 200 тысяч граждан не желают получать повестки в военкомат, убывают к новым местам жительства, не снимаясь с воинского учета" - цитирует Смирнова Интерфакс. Ранее стало известно о том, что сроки призыва граждан на военную службу не будут продлеваться до 31 августа.