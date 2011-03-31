Срок весеннего призыва в армию не продлят до 31 августа

Сроки призыва граждан на военную службу не будут продлеваться до 31 августа, заявил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Василий Смирнов. Весенний призыв продлится до 15 июля.



"Сроки призыва пока не меняются", - цитирует Смирнова Интерфакс. В январе 2011 года в Государственную Думу РФ поступил законопроект (поправка в закон "О воинской обязанности") о продлении до пяти месяцев срока весеннего призыва граждан на военную службу: с 1 апреля по 31 августа. О продлении срока весеннего призыва на военную службу Госдуму попросило Министерство обороны.