В Калининградской области матрос Балтфлота РФ покончил собой

На Балтийском флоте РФ 18-летний матрос покончил собой. Военнослужащий был найден повешенным 26 марта на катере военно-морской базы в Балтийске Калининградской области. В пресс-службе Балтфлота сообщили, что проверку по факту смерти матроса проводит военная прокуратура региона.

По предвариетльным данным, при осмотре следов побоев, гематом на теле погибшего не обнаружено. На прошлой неделе Главная военная прокуратура сообщила, что количество преступлений в российской армии и на флоте за последнее время значительно выросло.

В воинских частях распространяется дедовщина, и тревогу вызывают преступные порядки, насаждаемые "национальными" бандами

Главный военный прокурор РФ Сергей Фридинский напомнил, что на Балтфлоте дагестанские призывники измывались над сослуживцами других национальностей: их избили и заставили телами выложить слово KAVKAZ. Военнослужащие были осуждены и получили сроки.