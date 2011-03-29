Медведев произвел кадровые изменения в Вооружённых Силах РФ

Президент России Дмитрий Медведев во вторник подписал Указ «О назначении на должность и освобождении от должности военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации», сообщает пресс-служба Кремля.



Указом президент назначил контр-адмирала Ляшока Василия Федоровича – начальником управления планирования развития Военно-Морского Флота – заместителем начальника Главного штаба Военно-Морского Флота, освободив его от должности начальника организационно-планового управления – заместителя начальника Главного штаба Военно-Морского Флота;



полковника медицинской службы Никитина Алексея Эдуардовича – начальником 2 управления – заместителем начальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации;



генерал-лейтенанта Турченюка Игоря Николаевича заместителем командующего войсками Южного военного округа, освободив его от должности командующего 35 армией;



генерал-майора Соломатина Сергея Витальевича командующим 35 армией, освободив его от должности начальника штаба – первого заместителя командующего 36 армией;



генерал-майора Шарагова Валерия Евгеньевича – начальником штаба – первым заместителем командующего 36 армией, освободив его от должности заместителя командующего 2 армией.



Президент России освободил от занимаемой должности:



контр-адмирала Афанасьева Виктора Николаевича, начальника вооружения и эксплуатации вооружения – заместителя командующего Черноморским флотом по вооружению и эксплуатации вооружения;



генерал-майора Беляева Владимира Григорьевича, командира 6991 авиационной базы (1 разряда);



контр-адмирала Минакова Анатолия Николаевича, заместителя командующего Северным флотом по воспитательной работе;



контр-адмирала Ребенока Юрия Станиславовича, начальника Высших специальных офицерских классов Военно-Морского Флота.