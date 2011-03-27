В Тульской и Рязанской областей пройдут учения ВДВ с боевыми стрельбами

На территории Тульской и Рязанской областей с 28 по 31 марта пройдет показное батальонное тактическое учение с десантированием и боевой стрельбой. Помощник командира 106-й дивизии ВДВ Алексей Быков сообщил, что учения пройдут на базе парашютно-десантного батальона 51-го гвардейского парашютно-десантного полка тульской дивизии ВДВ.

В ходе учения планируется отработать вопросы организации взаимодействия парашютно-десантных подразделений с подразделениями артиллерии, боевого и всестороннего обеспечения при десантировании в тыл условного противника, уничтожении его объектов, сообщает Интерфакс. По словам Быкова, из самолетов ИЛ-76 военно-транспортной авиации десантируются около 300 военнослужащих и три единицы военной техники. Основная фаза учения пройдет в районе населенного пункта Слободка Ленинского района Тульской области и учебного центра дивизии.