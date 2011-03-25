В российской армии возросло насилие в отношении подчиненных на 30%

Главный военный прокурор Сергей Фридинский заявил сегодня, что в российской армии в 2010 году на 30% возросло количество случаев насилия в отношении подчиненных.



В ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Вооруженных силах главный военный прокурор сказал: "Недостаток педагогических навыков офицеры все чаще замещают насилием в отношении подчиненных". По его словам, в 2010 году количество случаев рукоприкладства со стороны командиров возросло на треть. В результате чего за данные преступления были осуждены только командиров рот более 50 офицеров.



Главной причиной этого явления Сергей Фридинский считает возросшую служебную нагрузку на командиров подразделений, а также резкое сокращение количества офицеров-воспитателей, передает Интерфакс.