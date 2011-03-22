Медведев внес изменения в порядок прохождения военной службы по контракту

Сегодня президент России Дмитрий Медведев подписал Указ "О порядке прохождения военной службы № 1237", внеся изменения в порядок прохождения военной службы по контракту, сообщает пресс-служба Кремля.



Согласно Указу, военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, имеет несколько оснований для увольнения с военной службы. Он может уволиться по избранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится в связи с лишением его воинского звания, невыполнением им условий контракта, нарушением им запретов, связанных с прохождением военной службы, предусмотренных Федеральным законом "О статусе военнослужащих", вступлением в законную силу приговора суда о назначении военнослужащему наказания в виде лишения свободы, в том числе условно, за преступление, совершенное умышленно либо по неосторожности, а также в связи с вступлением в законную силу приговора суда о лишении военнослужащего права занимать воинские должности в течение определенного срока.



В документе подчеркивается, что Указ направлен на повышение мотивации к добросовестному прохождению военной службы.