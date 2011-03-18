Число контрактников в рядах армии будет увеличено до 425 тысяч - Сердюков

Министр обороны Анатолий Сердюков заявил сегодня, что число контрактников в российской армии будет увеличено до 425 тысяч. Предложение Минобороны было одобрено президентом Дмитрием Медведевым.



Сегодня на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента глава Минобороны Анатолий Сердюков сообщил, что Дмитрий Медведев одобрил предложение Минобороны по содержанию в вооруженных силах 220 тысяч должностей офицеров и 425 тысяч военнослужащих, проходящих службу по контракту.

Напомним, что летом 2010 года министр обороны уже заявлял, что численность контрактников увеличится в ходе реформы армии в полтора раза. В настоящее время их число составляет 150 тысяч. Соответственно, планировалось увеличение до 225 тысяч человек. Но в начале февраля 2011 года Сердюков заявил, что Совет безопасности России в течение месяца проработает предложение Минобороны об увеличении числа контрактников, и будет определена конкретная цифра. Таким образом, на сегодняшний момент, принято решение принять на контрактную службу около 425 тысяч человек.