Денежное довольствие в российской армии увеличится в три раза - Медведев

Сегодня президент России Дмитрий Медведев на заседании в Минобороны РФ заявил, что с 1 января 2012 года денежное довольствие военнослужащих российской армии увеличится в три раза.



На расширенном заседании коллегии Минобороны РФ Дмитрий Медведев сказал: "Что касается социальной защиты, то с 1 января будущего года денежное довольствие увеличится в три раза. Не менее чем в 1,6 раза повысится средний размер пенсии лицам, проходившим военную службу".



Сумма денежного довольствия будет расчитываться исходя из денежного довольствия по первой офицерской должности и первому воинскому званию - командир взвода и лейтенант соответственно, которая будет составлять 50 тысяч рублей в месяц, сообщает Интерфакс.