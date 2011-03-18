Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что на новую госпрограмму вооружения будет направлена "беспрецедентная сумма - почти 20 трлн рублей" и ее необходимо реализовать "максимально эффективно".



На расширенной коллегии Минобороны РФ Дмитрий Медведев сегодня сказал: "К 2020 году доля современного оружия должна быть доведена в войсках до уровня не менее 70 процентов".



Президент РФ отметил, что при размещении заказов на вооружение "должен быть найден баланс интересов заказчиков и исполнителей". По его убеждению, с одной стороны, госзаказ должен обеспечивать предприятиям определенный уровень рентабельности, позволяющей развиваться и внедрять новые технологии, а с другой стороны, цены на продукцию ОПК "должны быть прозрачны и понятны, а ответственность за выполнение обязательств по гособоронзаказу повышена".



"Главным критерием эффективности ОПК остается его способность обеспечивать выполнение госпрограммы вооружения. При этом ее реализацию нужно четко увязать с новой федеральной целевой программой развития ОПК", цитирует слова президента РФ ИТАР-ТАСС.