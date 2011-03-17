Разрабатывать тяжелую жидкостную ракету - это надуманное решение - Соломонов

Генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов заявил сегодня, что разрабатывать тяжелую жидкостную ракету - это надуманное решение.



Юрий Соломонов сказал на пресс-конференции: "Это абсолютно надуманное решение, которое принято в угоду отдельным высокопоставленным лицам". По его словам, он знает, кто принимал решение, но имена называть не хотел бы, передает Интерфакс.



Генеральный конструктор отметил, что создание тяжелой жидкостной ракеты взамен старых ракет РС-20 "Сатана" - это "абсолютно бессмысленное занятие", так как при ее создании будут применяться старые технологии. Он, в частности, сказал: "Хочу вас заверить, что там заложены по ракете-носителю технологии 30-летней давности". И дело даже не в устаревших технологиях, а "в самом принципе создания ракетной системы, которая не обладает необходимой живучестью в ответном ударе".



Юрий Соломонов пояснил, что жидкостные ракеты "неадаптивны к современным средствам противоракетной обороны с элементами космического базирования", поскольку имеют длительный активный участок работы первых ступеней и летят на больших высотах, "эту задачу жидкостными ракетами просто нельзя решить".



