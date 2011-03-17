В июне 2011 года состоятся летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования "Булава". Если будет готов крейсер "Юрий Долгорукий", то пуск будет произведен с него. Об этом сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов. По словам Соломонова, в случае, если будет готов крейсер "Юрий Долгорукий", то пуск будет произведен с него. Альтернативный вариант - "Дмитрий Донской".



Ранее АН сообщали о том, что испытания ракеты "Булава" планируют завершить до конца 2011 года.