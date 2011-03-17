Испытания ракеты "Булава" планируют завершить до конца 2011 года. Об этом заявляют разработчики стратегического ракетного комплекса морского базирования. В 2012 "Булава" поступит на вооружение.



Об этом сообщил генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов. В случае успешных испытаний ракеты, юридическое оформление принятия "Булавы" на вооружение российского ВМФ может состояться в 2012 году. В текущем году испытания планируют завершить, передает "Интерфакс".