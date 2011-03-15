В ВС РФ создадут спецбригаду для действий в Арктике

Главком Сухопутных войск генерал-полковник Александр Постников сообщил сегодня, что в Вооруженных силах России будет образована специальная бригада для действий в Арктике.



На заседании комитета Совета Федерации по обороне и безопасности главком Сухопутных войск сказал, что "в Северо-Западном регионе России в населенном пункте Печенега будет создана специальная бригада для действий в Арктике".



Кроме того, А.Постников заявил на заседании, что новейшие системы вооружения для Сухопутных войск не соответствуют параметрам аналогичных систем стран НАТО и даже Китая: "Те образцы оружия, которые производит промышленность, в том числе бронетанковое вооружение, артиллерия и стрелковое, по своим параметрам не соответствуют образцам НАТО и даже Китая".



По его словам, известный во всем мире новейший российский танк Т-90 на самом деле является 17-й модификацией советского Т-72, его стоимость в настоящее время составляет 118 миллионов рублей за единицу. "Нам проще было бы купить за эти деньги три "Леопарда" производства Германии", - цитирует слова А.постникова РИА Новости.



В настоящее время доля современных образцов оружия и военной техники в Сухопутных войсках составляет 12%, а к 2020 году эта цифра должна вырасти до 70%, уточнил генерал-полковник.