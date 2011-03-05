В результате падения Ан-148 погибли шесть человек

В результате падения во время испытательного полета на границе Белгородской и Воронежской областей самолета экспериментальной авиации Ан-148 погибли шесть человек.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

В настоящее время на месте крушения работают сотрудники оперативных служб.