Вице-адмирал Николай Борисов, заместитель Главкома ВМФ РФ по вооружению, принимавший участие в переговорах по закупке французского вертолетоносца "Мистраль", увольняется в запас.



"Адмирал Борисов, которому в декабре прошлого года исполнился 51 год, проходит проверку состояния здоровья, как это полагается, перед увольнением в запас", - рассказал источник в российском военном ведомстве. По его словам, рапорт адмирала Н.Борисова об увольнении уже подписан вышестоящим командованием, однако официального подтверждения этой информации пока нет.



Накануне в СМИ появилась информация о том, что переговоры между Россией и Францией о закупке вертолетоносца "Мистраль" зашли в тупик, однако позже в Кремле опровергли это сообщение.