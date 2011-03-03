В Вооруженных Силах президент РФ произвел некоторые кадровые перестановки

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ, согласно которому произвел ряд кадровых перестановок в Вооруженных Силах России, сообщает сегодня пресс-служба Кремля.



Президент РФ Указом "О назначении на должность, освобождении от должности и увольнении с военной службы военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации" освободил от занимаемой должности генерал-майора Сергея Левина, начальника штаба тыла - первого заместителя начальника тыла Сибирского военного округа, генерал-майора Игоря Сулиму, начальника управления фронтовой и армейской авиации.



Также своим указом президент РФ распорядился освободить от занимаемой должности и уволить с военной службы генерал-майора Михаила Левшунова, начальника вооружения - заместителя командующего Воздушно-десантными войсками по вооружению, генерал-майора Павла Смелова, начальника ракетных войск и артиллерии Сибирского военного округа, а также генерал-майора Ивана Бородинчика.



Согласно президентскому указу, заместителем начальника Главного штаба ВВС назначен полковник Сергей Ахметшин, контр-адмирал Алексей Белкин назначен заместителем командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению, полковник Андрей Елисеев назначен начальником управления тылового обеспечения Южного военного округа, полковник Игорь Колесников назначен начальником 644 объекта "С" - регионального центра ядерного обеспечения, полковник Александр Ляпкин назначен начальником управления планирования развития ВВС - заместителем начальника Главного штаба ВВС.