Официальный представитель Космических войск РФ Алексей Золотухин сообщил, что пуски ракет космического назначения "Рокот" приостановлены до выяснения причин неудачного запуска спутника "Гео-ИК-2".



В частности, Алексей Золотухин сказал сегодня: "До окончательных выводов государственной комиссии о причинах вывода "Гео-ИК-2" на нерасчетную орбиту пуски РКН "Рокот" приостановлены". По словам официального представителя Космических войск, в штабе КВ состоялось заседание госкомиссии по проведению летных испытаний космических комплексов военного назначения и средств выведения в ходе которого была создана специальная межведомственная группа для выяснения и анализа причин сложившейся нештатной ситуации.



Согласно выводам госкомиссии, предварительной причиной отсутствия связи с "Гео-ИК-2" является отрицательный энергетический баланс космического аппарата, образовавшийся в результате просадки напряжения бортового электропитания.



Напомним, геодезический космический спутник военного назначения "Гео-ИК-2" был запущен в начале февраля с космодрома Плесецк ракетой-носителем легкого класса "Рокот", однако в расчетное время он не вышел на связь, а позднее его обнаружили на нерасчетной орбите. В настоящее время работы по вхождению в связь со спутником продолжаются. А по словам первого замминистра обороны РФ Владимира Поповкина, в военных целях аппарат использоваться не будет, "но на нем можно будет проверять системы управления".