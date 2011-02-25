Ключевое мероприятие в 2011-м году белорусская армия проведет вместе с Россией

Ключевое мероприятие своей подготовки в 2011-м году белорусская армия проведет вместе с Россией, сообщил журналистам Министр обороны Белоруссии Юрий Жадобин.

По его словам, данным мероприятием станут широкомасштабные военные учения, которые развернутся 23-29 сентября текущего года на территории двух российских полигонов.

"Там, в частности, мы отработаем совместное выполнение задач в рамках Объединенной группировки войск, региональной группировки",- отметил глава белорусского военного ведомства.

В данной связи следует напомнить, что в 2009-м году подобные учения уже проводились, причем под наблюдением сразу двух Президентов- России Дмитрия Медведева и Белоруссии Александра Лукашенко, но на белорусской территории, и вызвали небывало резкую реакцию Запада.