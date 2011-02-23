В Петербурге в воинских частях солдаты спят в бушлатах и валенках

Глава правозащитной организации "Солдатские матери Петербурга" Элла Полякова назвала воинские части, где солдаты из-за плохого отопления спят прямо в бушлатах и валенках.

По словам правозащитницы, в воинской части № 33 903 на Чёрной речке военнослужащие замерзают, у них нет горячей воды. Солдаты, у кого есть валенки, спят в валенках, холодно, и даже носки не выдают, передает радиостанция "Эхо Петербурга". "Отмечены случаи инфекционной пневмонии", - сказала Элла Полякова.

Она также рассказала, что еда в этой части отвратительная – горох и рис. По словам Поляковой, туалет там на улице, и санчасть загажена. "Остров-3, воинская часть 41 062. Там спят в бушлатах. Похожая ситуация в частях в Сертолово и в Луге", - сообщила руководитель "Солдатских матерей Петербурга".

Элла Полякова отметила, что об этом правозащитной организации сообщают и сами солдаты по телефону. Правозащитница также рассказала, что при резком ухудшении состояние здоровья солдат, за счёт родителей возят каких-то врачей, но в госпиталь на военно-врачебную комиссию воеенослужащих не направляют.

Отметим, зима в центральной части России, а также в Петербурге и Ленинградской области в этом году аномально морозная.