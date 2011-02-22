Вооруженные силы РФ - гарант мирного будущего страны - Медведев

Выступая сегодня на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества, президент РФ Дмитрий Медведев заявил - Вооруженные силы РФ являются гарантом мирного будущего страны.



В частности, российский президент сказал: "Место вооруженных сил Российской Федерации должно быть достойным, в противном случае мы можем стать жертвой самого разного рода тяжелых событий, как это подчас случалось в нашей истории", "именно поэтому мы обязаны предпринимать все необходимые усилия для того, чтобы все вооруженные силы России, армия и флот были на должном уровне", цитирует слова Дмитрия Медведева РИА Новости.



По словам Дмитрия Медведева, в последнее время "общая ситуация в вооруженных силах стала меняться",

"наша страна переживала непростые годы, и, наверное, это сказалось на нашем общеэкономическом потенциале, сказалось и на ситуации в армии. Но за последнее время нам удалось принять целый ряд очень важных решений, они касаются и нового облика вооруженных сил, и путей их развития, и социального статуса военнослужащих, и того места и роли, которые вооруженные силы должны играть в нашей стране".



Глава российского государства продолжил далее: "Я уверен, что внимание государства к армии и флоту сторицей вернется самой нашей стране. Мир остается очень непростым. Нам приходится заниматься решением внутренних проблем. Существует угроза террора. Она существует не только в нашей стране. Но, к сожалению, эта проблема затронула и нас". В этих условиях России "нужна стабильная внутриполитическая ситуация", "а она, в конечном счете, зависит от того, как себя чувствуют защитники Отечества".

Дмитрий Медведев не забыл и о молодом поколении российского офицерства, в своем обращении к ним он сказал: "Хотел бы обратиться к молодому поколению и молодым офицерам, тем, кто собирается стать будущими защитниками Отечества. Я уверен, что если вы выберете для себя военную службу или останетесь в рядах вооруженных сил, то вы не только поможете своей стране, вы еще и сохранитесь как личности, как люди, которые по-настоящему любят свою державу".



Президент России поздравил с Днем защитника Отечества всех, кто служит в вооруженных силах, ветеранов, гражданский персонал армии и флота, а также членов семей военнослужащих.