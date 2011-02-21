Военнослужащим на Курилах Минобороны создаст максимально комфортные условия

Командующий войсками Восточного военного округа Константин Сиденко сегодня заявил о том, что на Курильских островах для российских войск и их семей за два года будут созданы максимально комфортные условия.

Сиденко пояснил, что людям уже сегодня создаются наилучшие условия для проживания. По его словам, с мая текущего года на Курилах продолжится рекультивация старых военных городков, которые были оставлены после землетрясения 1994 года.

По приказу главы Минобороны РФ Анатолия Сердюкова в этом году закупят новую технику для ликвидации старых зданий и создадут специальный инженерный батальон. Эти работы рассчитаны на два года.

Командующий войсками Восточного военного округа рассказал журналистам, что министр обороны, посетивший Курилы в начале февраля в этом году, не высказал негативных замечаний по подготовке войск.

По словам Сиденко, инфраструктура на островах требует изменений. "Курильские острова, как часть российской территории, должна быть защищена в любых условиях. Там должны быть современные войска, вооруженные под те задачи, которые они должны решать", - отметил командующий войсками.



