Для обороны Москвы применят новейшие системы воздушно-космической обороны

Для обороны Москвы на вооружение российской армией будут приниматься новейшие системы воздушно-космической обороны (ВКО).



Об этом сообщил журналистам в четверг на полигоне Капустин Яр (Астраханская область) командующий оперативно-стратегическим командованием воздушно-космической обороны (ОСК ВКО) генерал-лейтенант Валерий Иванов.



"Новейшие виды вооружения ПВО идут и будут идти на оборону Москвы и центрального промышленного района России", - подчеркнул Иванов.