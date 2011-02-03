На состоявшемся недавно у Президента России совещании по венным вопросам было решено найти 70 тысяч офицеров для нового вида ВС – ВКО, с 1 января 2012 года увеличить денежное довольствие действующим военнослужащим и военным пенсионерам, а также обсудить вопрос о привлечении в ВС новых контрактников. Однако по мнению самих военных, эти обещания отдают в большей степени предвыборным пиаром.

«Со следующего года денежное довольствие обещают увеличить до 50 тысяч для выпускника лейтенанта и до 93 тысяч у старших офицеров. Сейчас в ВС примерно 150 тысяч офицеров. Плюс еще 70 тысяч, которых наберут, или оставят из уже уволенных по ОШМ и оставленных за штатом. Итого 220 тысяч. Возьмем примерную среднюю сумму довольствия в 50 тысяч. Это без контрактников и сержантов. В год это порядка 140 млрд. рублей», – подсчитал источник «Аргументов. ру» в финансово-экономическом блоке правительства.

По его словам, «средства на такие повышения денежного довольствия, не считая пенсий и остальных расходов, в бюджете военного ведомства придется поискать. Но, конечно, какое-то время придется исполнять обещания президента».

Источник утверждает также, что значительное увеличение денежного довольствия не заложены в бюджет страны и военный бюджет. «Министр (Кудрин) был категорически против, приводил аргументы, что придется снижать объемы закупаемой новой техники для Минобороны, но его просто поставили перед фактом. Выборы на носу», – говорит эксперт.

Между тем, до сих пор не ясна ситуация с тендером Минобороны на аренду и обслуживание 553 автомобилей на общую сумму 10 млрд. руб. Кроме санитарных машин и Ford Focus для офицерского состава ведомство собиралось арендовать BMW, Mercedes, Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser. Всего 553 единицы. Видимо, финансовые ресурсы в российском военном ведомстве все-таки имеются.