Мы уже писали о разработанном в УКБТМ в Нижнем Тагиле революционном танке "Объект 195". Недавно эта таинственная машина неожиданно «засветилась» в Интернете. Фото, явно из какой-то социальной сети, опубликовал один из украинских блоггеров.

Внешний вид Объекта 195 засекречен, как и основные его тактико-технические характеристики. Все, что о нем известно – является пересказом разных источников, сообщавших строго дозированную информацию и дезинформацию об этом танке.

Танк об.195 имеет новую компоновку – экипаж размещен в отдельной бронекапсуле, а вооружение и боекомплект – в отдельном автоматизированном боевом отделении, увенчанном башней с выносной установкой пушки и дополнительного вооружения. Масса танка – более 50 тонн. Двигательный отсек – в корме. Мощное бронирование и динамическая защита последнего поколения вместе с компоновкой обеспечивают экипажу практически абсолютную выживаемость даже против перспективных противотанковых средств. Вооружен танк 152 мм пушкой, способной применять и новые управляемые ракеты увеличенной дальности с самонаведением. Оружие и современная система управления огнем должна обеспечить об.195 доминирование на любом поле боя и интеграцию в современные «сетецентричные» системы боевого управления. Ничего, что могло бы сравниться с этим танком даже в перспективе, в мире просто нет.

Опубликованные мутные фотографии, сделанные явно мобильным телефоном, во-многом подтвердили вышесказанное. На фото виден достаточно большой и высокий танк с зачехленной почти полностью башней и мощной длинноствольной пушкой крупного калибра. Отсутствие на пушке эжектора (устройство для отсоса пороховых газов из ствола для уменьшения загазованности) указывает на то, что башня и боевое отделение необитаемы. Сам по себе корпус танка выше, чем корпуса современных наших танков, но ниже, чем сами эти танки. Учитывая то, что экипаж сидит в капсуле в корпусе, суммарная защита его выше. А вот шанс на попадание в ту часть бронезащиты, за которой люди – ниже, чем даже у более низкого, в целом, Т-90. С другой стороны, орудие танка установлено высоко в башне-лафете, обеспечивая ему высокую линию огня. Это позволяет танку вести огонь из-за препятствий, таких как заборы, гребни холмов. Высокое размещение прицельных систем тоже является плюсом. Мощная ходовая с 7 опорными катками с каждой стороны говорит о большом запасе грузоподъемности для модернизации. Под чехлами точно не видно, но формы, виднеющиеся под ними, говорят о наличии комплекса активной защиты танка.

Правда, ряд экспертов сразу же дали понять, что «засвеченный» об.195 является машиной первоначальной модификации и создан 10 лет назад, а тот вариант, который прошел госиспытания не так давно очень серьезно отличается и по системе управления огнем, и по конфигурации защиты. Именно этот вариант проекта, если верить генералу Поповкину, МО был «закрыт». Хотя, судя по началу сразу же работ по проекту «тяжелых унифицированных боевых платформ «Армата»», задел по об. 195 будет использован в этом проекте. Есть сведения, что «Армата» станет усовершенствованной версией «195-го», в частности, рассматривается вариант с электротрансмиссией. Это сулит, в случае успеха, серьезный выигрыш в массе и объемах внутри танка, который можно потратить на дальнейщее усиление защиты. Однако, успешных и надежных крупносерийных «электротанков» в мире нет, хотя создают их с 40-х годов.

Кроме того, тот же блоггер «засветил» и фото зачехленного другого секретного проекта. Речь идет об омской модернизации танков нынешнего поколения – проекте «Бурлак». Этот проект тоже считается закрытым в пользу нижнетагильского Т-90М, хотя работы по нему продолжаются.

В связи с таким «сливом» информации хочется спросить – каким образом это стало возможным? Оба танка сняты, судя по антуражу, на полигоне в подмосковной Кубинке, где и испытывались. Явно снимал какой-то «дембель», который и выложил где-то столь ценные снимки. Видимо, или у офицеров, число которых уменьшилось – нету времени для контроля за солдатами, или нет желания. Может, надо навести порядок с мобильной связью на таких строго режимных объектах?