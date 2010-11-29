Президент России провел перестановки в Вооруженных силах РФ

Президент России Дмитрий Медведев провел перестановки в Вооруженных силах РФ.

Глава государства уволил двух заместителей командующего Ракетными войсками генерал-майора Владимира Анциферова и генерал-майора Алексея Чиркунова.

По данным пресс-службы Кремля, аналогичное решение принято в отношении заместителя командующего 31-й ракетной армией генерал-майора Александра Болгарского и начальника вооружения - заместителя командующего 31-й ракетной армией по вооружению генерал-майора Геннадия Куторкина.

Также президент России освободил от занимаемых должностей начальника войск противовоздушной обороны Сибирского военного округа генерал-майора Владимира Кузьмина, заместителя начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ полковника Константина Стяжкина и начальника филиала военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" (Челябинск) полковника Игоря Мурога.