Президент России провел перестановки в Вооруженных силах РФ
29 ноября 2010, 22:03 [ «Аргументы Недели» ]
Президент России Дмитрий Медведев провел перестановки в Вооруженных силах РФ.
Глава государства уволил двух заместителей командующего Ракетными войсками генерал-майора Владимира Анциферова и генерал-майора Алексея Чиркунова.
По данным пресс-службы Кремля, аналогичное решение принято в отношении заместителя командующего 31-й ракетной армией генерал-майора Александра Болгарского и начальника вооружения - заместителя командующего 31-й ракетной армией по вооружению генерал-майора Геннадия Куторкина.
Также президент России освободил от занимаемых должностей начальника войск противовоздушной обороны Сибирского военного округа генерал-майора Владимира Кузьмина, заместителя начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ полковника Константина Стяжкина и начальника филиала военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил РФ" (Челябинск) полковника Игоря Мурога.