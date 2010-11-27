Минобороны кардинально пересмотрит кадровую политику

Министерство обороны намерено кардинально пересмотреть кадровую политику - в российской армии разрешат служить иностранным гражданам из всех стран мира. Кандидатам необходимо знание русского языка и сдать отпечатки пальцев.

Срок службы контрактников-иностранцев будет составлять не менее пяти лет.

Проект указа опубликован на сайте Минобороны России. Согласно документу, пойти на службу в российские вооруженные силы смогут граждане любой страны в возрасте от 18 до 30 лет, знающие русский язык и прошедшие дактилоскопию, передают Вести.Ru