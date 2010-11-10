Сердюков: Завершился важнейший этап реформы Вооруженных сил РФ (ВИДЕО)
10 ноября 2010, 22:15 [ «Аргументы Недели» ]
Министр обороны РФ Анатолий Сердюков заявил, что завершился важнейший этап реформы Вооруженных сил РФ, была организована единая структура материально-технического обеспечения армии. Она объединила службу тыла и службу вооружений.
По словам главы военного ведомства, преобразования существенно повысят эффективность армии. Ещё одним ключевым этапом реформы стало создание четырёх военных округов - Западного, Южного, Центрального и Восточного, передает Первый Канал.