Генштаб России: американцы в Афганистане понесли серьезные потери

Во время проведения спецопераций около городов Заргуншахр и Газни американские войска понесли крупные потери.

Как рассказал «Аргументам. ру» источник в Генеральном штабе России, две крупные спецоперации американских войск начались во вторник утром. После разделение крупных войсковых колон и высадки тактических десантов, ударные подразделения сухопутного спецназа, а также поддерживающие их группы, были атакованы с заранее подготовленных позиций подразделениями «Талибан».

Сейчас, по данным российского Генштаба, отрезанные от основных сил мелкие группы американских военных ведут ожесточенные боестолкновения с «Талибан». Американское командование по возможности проводит эвакуацию своих бойцов.

Количество потерь неизвестно. Есть информация о нескольких сбитых вертолетах американских войск. Американское командование пока официально не сообщает ни о целях операции, ни о боестолкновениях.

Отвечая на вопрос об источнике информации из Афганистана, офицер Генштаба подчеркнул, что «Россия располагала, располагает и будет располагать определенной разведбазой в этой стране.

– Мы не так давно оттуда ушли, что бы потерять все контакты, - подчеркнул он.