Блеф «Меркавы»?

– Слухи о продаже Израилем Грузии новейших танков «Меркава-IV» распускают грузинские спецслужбы. Мы провели проверку этой информации, так как России небезразлично усиление бронегруппировки недружественного государства, и она не подтвердилась. Но в случае поставок они не могут быть массовыми, и для противодействия у нас есть ПТРК «Корнет», - заявил сегодня «Аргументам. ру» источник в Минобороны России.

Источник «АН» в российском разведсообществе настроен более пессимистично.

– Сам Израиль никому на постсоветском пространстве продавать ничего не будет. Тем более, что и платить, в случае заключения контракта, будет не Грузия. У нас есть информация, что в ответ на поставки наших противокорабельных ракет «Яхонт» в Сирию, Израиль обещал дать равный ответ. Сейчас информация по танкам находится в разработке. Речь в любом случае не может идти об большой партии. Несколько машин в качестве учебных пособий, – сообщил он. И напомнил, что до войны в 2008 году Израиль активно снабжал грузинскую армию системами вооружения.

Напомним, что на днях Минобороны Израиля разрешило экспортные поставки «Меркава-IV» армиям дружественных государств при согласовании с американской администрацией. Грузия официально входит в список дружественных государств. "«Меркава-IV» признан специалистами одним из лучших танков современности. Ранее израильская военная промышленность производила несколько десятков танков «Меркава-IV» в год. Все шли на вооружение исключительно израильской армии ЦАХАЛ.