Сердюков: Минобороны РФ не будет увеличивать срок службы по призыву

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков на вопрос, нет ли у военного ведомства планов увеличить срочную службу, ответил, что срок военной службы по призыву в российской армии останется прежним - 12 месяцев.

"Еще раз хочу сказать о том, что мы не собираемся увеличивать срок. Срок как был 12 месяцев, так и остается", - заявил Анатолий Сердюков в интервью "Вестям недели" телеканала "Россия 24".