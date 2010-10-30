Президентский полк последний раз в этом году выступил на Соборной площади(ВИДЕО)

На Красной площади в Москве прошла последняя в этом году церемония развода конных и пеших караулов президентского полка и состоялся парадный развод на Соборной площади Московского Кремля.

Вот уже шесть лет по субботам в тёплое время года полюбоваться этим захватывающим зрелищем собираются тысячи москвичей и гостей столицы.

Как передает телеканал "Россия 24", рота почетного караула Кремлевского полка 20 минут демонстрировала строевые приёмы с оружием, а кавалеристы - так называемую "конную карусель".

Сопровождает это красочное действие выступление Президентского оркестра.