С космодрома Плесецк произведен учебно-боевой пуск ракеты "Тополь"
28 октября 2010, 14:24 [ «Аргументы Недели» ]
Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" произведен 28 октября с космодрома Плесецк в 13:59 мск совместным боевым расчетом Бологоевского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Космических войск.
Ожидается, что учебная боевая часть ракеты должна поразить условную цель на полигоне "Кура" полуострова Камчатка.
"Ракетными войсками стратегического назначения совместно с предприятиями-разработчиками решается задача, поставленная Президентом РФ, по максимальному использованию технического потенциала ракетных комплексов путем продления сроков их эксплуатации", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по РВСН полковник Вадим Коваль.