Учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М "Тополь" произведен 28 октября с космодрома Плесецк в 13:59 мск совместным боевым расчетом Бологоевского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Космических войск.

Ожидается, что учебная боевая часть ракеты должна поразить условную цель на полигоне "Кура" полуострова Камчатка.

"Ракетными войсками стратегического назначения совместно с предприятиями-разработчиками решается задача, поставленная Президентом РФ, по максимальному использованию технического потенциала ракетных комплексов путем продления сроков их эксплуатации", - рассказал РИА Новости пресс-секретарь Управления пресс-службы и информации Минобороны РФ по РВСН полковник Вадим Коваль.