Двое военных, убитых в Ереване, оказались российскими пограничниками

На одном из объектов Пограничного управления ФСБ России в Армении в Ереване найдены тела двоих погибших российских пограничников. Один скончался от ножевых ранений, второй - от огнестрельного.

По данным ИТАР-ТАСС, убийство произошло утром 23 октября, что подтвердили в погрануправлении. При этом детали не разглашаются в интересах проводимого следствия.

Ранее пресс-служба полиции Армении ошибочно назвала умерших граждан России Армена Захаряна и Артура Енокяна - контрактниками российской военной базы, которая дислоцирована в Армении.

Возбуждено уголовное дело, предварительное расследование проводит СКП РФ.