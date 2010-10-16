Задержан дезертир, сбежавший под Рязанью с оружием

Задержан дезертир, 18-летний рядовой, солдат срочной службы Виктор Завьялов, который покинул воинскую часть под Рязанью с автоматом «АК-74», двумя магазинами (60 патронов) и штык-ножом.

"Аргументы.ру" сообщали, что военным следственным отделом Следственного комитета по Рязанскому гарнизону по факту дезертирства Виктора Завьялова, проходящего военную службу в отдельном путевом железнодорожном батальоне, возбуждено уголовное дело.Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 338 УК РФ - дезертирство с оружием, вверенным по службе.