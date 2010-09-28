Из военной части в Приморье сбежали двое солдат срочной службы

Военная прокуратура гарнизона Камень-Рыболов в Приморье приступила к проверке причин и обстоятельств самовольной отлучки из воинской части двух солдат срочной службы.

Как стало известно, срочники под угрозой завладели частной машиной и отправились во Владивосток, где были задержаны милицией.

Беглецы пытались оторваться от погони, опасно выезжая на полосу встречного движения и тротуары, но в самом центре Владивостока путь беглецам преградила автомобильная пробка, которую они попытались объехать по тротуару, но были задержаны.

«Военная прокуратура ДВО установила, что солдаты, самовольно находясь за пределами воинской части, совершили хищение у местного жителя охотничьего ружья, гражданской одежды, других вещей, 500 рублей», - уточнил источник РИА Новости помощник военного прокурора Дальневосточного военного округа (ДВО) капитан юстиции Андрей Метченко.