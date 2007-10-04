ЛЮБОВЬ ЗЛА… А ПАПА ЗЛЕЕ

На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА. Сегодня у него на приеме родители, переживающие за свою дочь.

В кабинете супруги. У обоих на лице желание выговориться.

- НУ, РАССКАЗЫВАЙТЕ, что у вас случилось.

- Я сам из райцентра. Занимаюсь бизнесом. Наша старшая из трех дочерей учится на экономиста. Я купил ей квартиру в городе, сделал ремонт. К ней переехал ее парень. Он из нашего района. Нам пришло письмо из деканата, где сообщается о том, что у дочери проблемы.

Мы приехали к ней в город и просто ахнули. Оказывается, дочь практически не посещала университет. В квартире сидел этот парень, который с нами даже не поздоровался. А ведь они жили на мои деньги. Третий курс и зимнюю сессию дочь провалила. И причина в этом парне. Он учится в мединституте. Его отец - на Севере зарабатывает деньги. Дома практически не бывает. Мать - директор какой-то забегаловки. Я в институте подошел к нему и говорю: «Оставь мою дочь в покое, из-за тебя она завалила третий курс». А он отвечает, что она просто не хочет быть экономистом. Я ему сказал, чтобы он больше не звонил моей дочери. Он это пообещал. Но однажды попался мне навстречу, когда вез ее домой. Тогда я его ударил. А дочка схватилась за него и говорит: «Папа, не трогай!»

(Несмотря на явные мотивы к злости, поведение моего пациента все же имеет немотивированную агрессию. Впрочем, любая немотивированная агрессия - это всегда продолжение прошлой мотивированной, но не вышедшей наружу. - Прим. Рамиля Гарифуллина.)

- Почему вас не устраивает этот парень?

- Он альфонс, сын проститутки, пьет, гуляет. Я недавно опять его побил. Дочка была в истерике. А сейчас он от меня прячется.

(Анализ показал, что мой пациент оценивает этого парня негативно - не благодаря его настоящим качествам, а потому, что у его матери сомнительное прошлое, и об этом знают все в округе.)

- У вас есть факты, подтверждающие, что он альфонс?

- Он лгун. Я побил его и говорю: «Дочке моей об этом не рассказывай». Он пообещал. А пока я ехал до дома, он ей все по телефону выболтал. Я говорю: «Дочь, очнись! Неужели ты нас променяла на него?» Он жил за ее счет три месяца. С ней серьезные парни пытались познакомиться, а она их ради него отвергала.

- По-видимому, это ее первый мужчина?

- Она говорит, что родит от этого альфонса.

- Когда вы заподозрили в нем альфонса?

- Она ему на телефон деньги клала. Он хорошо знает нашу семью, знает, что я богат. Все рассчитал. Я его прямо спросил: «Ты альфонс?! Почему за ее счет разговариваешь?»

(Защита дезориентацией.)

(Вступает супруга.)

- Этот парень всегда врет.

- Этот парень - первая любовь вашей дочери. Вы должны принять чувство дочери без привязки к этому плохому парню. Возможно, что он альфонс, манипулятор, но такого человека ваша дочь любит. Так что первая проблема - ваше неприятие этой ситуации. Вторая - временная слепота вашей дочери, вызванная светом любви к плохому парню. Парень плохой, но чувст­ва в вашей дочери хорошие. Как говорится, любовь зла, полюбишь и козла.

- Дочь говорит, что будет поступать так, как сама захочет. Я отвечаю: «Вопросов нет, делай, как хочешь. Мы просто хотим тебя обезопасить».

(Психоанализ показал, что дочь росла под диктатом отца, который не был для нее другом, но оплачивал все ее капризы, подробнее о псиоанализе - http://modern-psychoanalysis.ru/. Это не сформировало в дочери теплое отношение к нему. Она просто приспособилась и паразитировала на нем, мечтая вырваться из его пут. Но финансовые проблемы не позволяли это сделать.)

- Психологическая проблема в том, что вы не давали ей самостоятельности.

- Если бы она училась на одни пятерки, мы бы этот вопрос не поднимали.

(Защита маскировкой существенного несущественным. Конечно, причина не в этом.)

- А вы со стороны понаблюдайте за ней. Если она радуется, то нет проблем. Значит, это только вопрос вашего восприятия. Ваша дочь уже самостоятельная. Они с парнем играют во взрослую жизнь. А учеба - это другая проблема.

(Вступает отец.)

- Мне сейчас приходится просить за нее в институте, унижаться. Декан говорит, что на втором курсе ее как будто подменили. Что с ней случилось?

- ОНА влюбилась, у нее идет переоценка ценностей. Это известное явление.

- Но надо думать о будущем, а она говорит, что ей диплом не нужен. Заявила нам: «Избавитесь от него, не будет и меня». Побежала в комнату и закрылась.

(Вступила мать.)

- И чуть не выпрыгнула из окна.

- Потому что у нее теперь два авторитета: ее друг и вы. Сейчас ее раздирает двойственное чувство, она не знает, кого слушать.

(Страдании в любви - это когда человек зависает и не может выбрать, сделать шаг. От этого психика начинает перенапрягаться.)

- Этот парень, может быть, и деструктивный человек, но вы своим некорректным, несдержанным поведением начали на него давить. И это только усилило их любовь. Надо было сыграть. Пригласили бы, например, на ужин, чтобы он вошел в семью и проявлял себя каким-то образом. Вы бы тихонько уводили проблему в другое русло. Когда родители сопротивляются, это лишь усиливает любовь детей. Потому что наслаждение - это награда за преодоление. И если они пройдут через битье, то в конце концов поженятся. Может быть, потом будут еще вас благодарить за то, что ваши кулаки закалили их любовь.

(Супруг перебивает.)

- Они скрываются от меня, но через два дня у меня будет вся информация. Мне будет доступна их телефонная связь, вплоть до того, что они друг другу говорят.

(И все-таки мой пациент решает с помощью агрессии не проблему дочери, а свою. Он борется с конкурентом и болезненно реагирует, когда задевают его самолюбие.)

- ПУСТЬ они общаются, пусть их отношения развиваются, но параллельно я буду работать с вашей дочерью.

- Но если мы сейчас дадим «добро» их отношениям, то она родит. Или он сделает ей предложение. Она раньше встречалась с 33-летним парнем. Он ее подвозил, подарки делал. Но он стар для нее. Я ему открытым текстом сказал, что моя дочь должна учиться. Он вроде возражать не стал. Но продолжал звонить ей, присылать цветы. У нас из-за этого был скандал, дочь убежала из дома. Мы были в ужасе, думали, что она покончит с собой. Тогда моя жена все рассказала этому «старику». И он нашел ее, она вернулась домой. В конце концов, их отношения закончились.

(Я почувствовал, что мой пациент не доверяет не только парням дочери, но и вообще миру.)

- Представьте себе, что ваша дочь рожает, возвращается в семью, живет без мужа, с вами, воспитывает ребенка, и вы знаете, что у нее больше никаких мужчин не будет, главная ее ценность - ребенок, ваш маленький внук. Вас бы это устроило?

(Вступает супруга.)

- Нет, у ребенка должен быть отец. Дед отца не заменит.

- Но отец должен быть хорошим…

(Вступает супруг.)

- Мой брат один воспитывает трех детей, его жена сбежала. Я хочу нормального зятя, хозяйственного, семейного, чтобы он семью содержал.

- И под вашим руководством?

- Нет. Но чтобы он мне чем-то мог помочь. Она мне говорит: «Я выйду замуж, за кого скажешь. Но если у меня не сложится, буду всю жизнь тебя в этом упрекать».

(Это борьба с собственной тенью.)

- Борясь с этим парнем, вы боретесь с самим собой. Вы находите в нем то, что в себе ненавидите. Когда вор с вором встречаются, они дерутся. В парне вы увидели своего конкурента, он такой же манипулятор.

- Я хочу, чтобы моя дочь была счастливой и богатой.

- Но ваша конфронтация только усиливает проблему. Необходимо найти оптимальную середину. Они уже живут гражданским браком, у них регулярные сексуальные отношения - это факт. Дочь привыкла к этому парню. Она уже подсела на сексуальную волну. Бросит его, и что…

- По рукам пойдет. Мы хотим, чтобы вы с ней побеседовали. Я знаю, что следующий ее шаг - рождение ребенка. Потом она встретит парня получше, а ребенок будет «прицепом». Поэтому я ей говорю: «Если ты сделаешь этот шаг, то мне такой внук будет не нужен, будешь воспитывать его сама».

- Я буду работать с ней и постараюсь, чтобы она после нашего общения повнимательнее присмотрелась к парню. Вы же не знаете, насколько у него серьезные чувства к ней? У вас не было времени выслушать его. Вы сразу стали отторгать. Есть люди, которые не доверяют никому, кто рядом. Может, вы из таких? А супругу свою загипнотизировали на свою точку зрения?

(Супруга заплакала. Супруг вышел из себя.)

- Да плевать я хотел на всех. Пусть живут, как живут! Пошли, мать, отсюда.

(Защита дезориентацией.)

Больше эти супруги меня не беспокоили. Через два месяца мой пациент позвонил мне по телефону. Оказалось, что дочь, как и миллионы наших российских девушек, живет в гражданском браке и готовится стать матерью. О ее избраннике он ничего не сказал.