ГЛАВНОЕ В МУЖЧИНЕ – СТЕРЖЕНЬ

шоу-бизнеса,

– С КАКИМИ психологическими проблемами вы сталкиваетесь в последнее время?

– Говорят, что мне не хватает в отношении с людьми гибкости и уступчивости, которые есть у хороших политиков. Но я не хочу быть какой-то политической проституткой: и вашим, и нашим. Или я хороший друг, или хороший враг.

– Правда, что приоритет в области совершенного владения холодным оружием имеют люди восточной национальности, с горячим, дерзким темпераментом?

– Нет, конечно.

(Я почувствовал, что мой пациент несловоохотлив. Более того, он выжидает, изучая меня. В этом я узрел профессиональную спортивную установку: дать противнику показать себя и лишь затем ответить. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

– Вы, по-видимому, феноменальный психолог, можете предугадывать и предвосхищать поведение людей?

– Совершенно верно. (Пауза.)

– У вас, наверное, есть профессиональная установка предвосхищать поведение любого человека, не только соперника во время поединка?

– Да, и в жизни тоже всех просчитываешь. Не было такого, чтобы я дружил с кем-то много лет, а потом он оказался подонком. Мне не надо много времени, чтобы понять, порядочный человек или нет. Спортивная и природная интуиция помогает в жизни.

(По-видимому, это и есть особенность восточного темперамента?)

– Вы стараетесь не видеть полутонов: либо белое, либо черное. Наверное, это здорово, так как многие наши беды от неопределенности и двойственности.

– Да, я не пытаюсь кому-то понравиться. Лесть вообще не воспринимаю. Подхалимства терпеть не могу. Считаю, что мужчина определяется не словами, а поступками.

(Я почувствовал, что поступки моего пациента чаще всего вытекают из его личностных особенностей. Мне не удалось понять некоторые особенности моего пациента. Поэтому я попытался раскрыть его через анализ спорта, которым он занимался.)

– Какие психологические характеристики заложило в вас фехтование?

– В фехтовании бывает много спорных моментов, и спортсмен должен быть психологически устойчив ко всем этим проявлениям судейских ошибок.

(Мой пациент на первое место поставил фактор терпимости к ошибкам судьи.)

И еще, соревнования проходят с утра до вечера, поэтому нужно уметь быстро восстанавливаться психологически, верить в себя и не переживать о том, как закончится предстоящий бой. При равных физических возможностях и технических навыках в спорте побеждает тот, у кого крепче нервы. Мы говорим, у кого есть стержень, тот может держать удар.

(Я попытаюсь разобраться, за счет чего мой пациент имеет или не имеет уравновешенную психику. Благодаря умению быстро ориентироваться в ситуации и заранее подстраховываться или способности не воспринимать то, что может вызвать невротичность?)

Часто защищаешься от клинка соперника не потому, что его увидел, а потому, что интуитивно почувствовал, куда он будет колоть. Фехтование – как шахматная партия. Продумываешь на несколько ходов вперед. И колешь не конкретно в противника, а в то место, где он будет стоять через какое-то время.

(Можно предположить, что мой пациент уходит от неврозов и стрессов благодаря повышенной способности к антиципации, то есть предвосхищению. Но не вызывает ли эта профессиональная установка – не верить реальному и ситуационному поведению противника – недоверие к людям вообще?)

– Вы пришли в этот спорт, имея соответствующие психологические задатки?

– Меня папа привел. Он был тренером. Старшего брата отдал «в шпагу», меня «в рапиру», а младшего брата «в саблю». Так у нас образовалось три мушкетера, а папа был Д’ Артаньян.

– Вы сказали, что сразу видите, какой человек перед вами. Значит, наверное, можете быстро и резко изолироваться от человека, поняв, что он не совсем порядочный?

– Да. Я быстро остываю к такому человеку, что бы нас ни связывало. То есть авторитет зарабатывается годами, а теряется вмиг.

(Психологическая практика показывает, что часто внеш­ний межличностный конфликт оказывается на самом деле внутриличностным.)

– Способность видеть только черное и белое, отсутствие психологической пластичности мешали вам?

– Да.

(Мой пациент сказал это «да» так, что я почувствовал – он осознал свою психологическую проблему.)

– О ЧЕМ вы думаете, когда фехтуете?

– Мне повезло, у меня мандраж прошел, когда я еще был в юниорском возрасте (до 20 лет). Я выходил на дорожку и видел, что у моих противников такие же руки, ноги, как у меня. Если мои физические данные лучше, то срабатывала детская психология: он меня уже не достанет. Часто думал о том, чтобы скорее закончить этот бой и вернуться в отель. Сейчас говорят, что спортсмены думают о деньгах. Уверен, что нормальные спортсмены выходят на дорожку, на помост или ринг и не думают о деньгах.

(Но, как показывает практика, финансовый фактор усиливает мотивацию спортсменов. Впрочем, все зависит от величины ставки.)

Думают, например, как переиграть соперника, перебороть. А когда ты уже выиграл, тем более Олимпийские игры, приходят материальные блага: премии, машина, квартира и т.д. Но ты о них вперед не думаешь.

– Некоторые приходят в единоборства с целью отомстить за прошлые обиды, побороть комплексы. У вас так было?

– Мне повезло. Надо мной никто не издевался. Пару раз кто-то пытался, но я просто дал жесткий отпор. Это было в 17–18 лет. И все от меня отстали. Поэтому когда я сам уже стал взрослым, никогда не относился к молодым с высокомерием, пренебрежением. Наоборот – всегда поддерживал.

(Дальнейший психоанализ показал, что у моего пациента не было психотравм, которые часто приводят к агрессии.)

– Какие вам снятся сны?

– У меня с рождения очень плохое зрение. После Олимпиады 88-го года я сделал операцию на правом глазу. Но через месяц болезнь опять возобновилась из-за нагрузок. А в 89-м году мы поехали на чемпионат мира. Тогда мне приснился сон: мама говорит, что я уже олимпийский чемпион, чемпион мира, и, так как зрение не очень, пора заняться чем-нибудь другим. Просыпаюсь и вдруг реально понимаю, что еще не чемпион мира. Это мне такой сладкий сон приснился о том, что у меня уже столько званий. Я это даже в тетрадку записал. И через несколько дней стал… чемпионом мира.

(Это сон – исполнение желаний, но ставший также и вещим.)

– А СНЯТСЯ чисто профессиональные сны?

– Часто во сне отрабатываешь какой-то трудный прием: рукой в одну сторону, в другую, затем – выпад. Со стороны посмотришь и подумаешь – психопат какой-то лежит. А на самом деле – ты подсознательно думаешь о том, что у тебя не получилось, допустим, на соревнованиях, и твои мышцы сами во сне начинают упражняться.

– Многие думают, что фехтовальщики – это мушкетеры?.

– Так думают в основном женщины. Мушкетерство было в XIX веке, сейчас фехтовальщики – это прагматики.

(Спортсменам, занимающимся противоборствами, необходимо всегда спать отдель­но, дабы не травмировать близких.)