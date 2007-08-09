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НЕ НАДО СЛОВ, НЕ НАДО ГРЯЗИ

На приеме у психолога Рамиля Гарифуллина молчун

№ 32(66) от 09.08.2007 [ «Аргументы Недели » ]

НЕ НАДО СЛОВ, НЕ НАДО ГРЯЗИ

 ПЕРВОЙ в кабинет вошла женщина. Своего девятнадцатилетнего сына она оставила в коридоре.

 – Боюсь, что с моим сыном что-то не то. Он все время молчит. Раньше думала, что он просто стеснительный. Но что-то все равно нужно сделать. Люди-то обижаются. Соседка говорит, что он или невежда, или ему к психологу надо… Вот и пришла к вам.

(Сразу же возникла версия, что это аутизм – состояние погруженности в мир внутренних переживаний, уход от реальности, потеря эмоциональных контактов с окружающими. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 – Когда ваш сын был маленьким, вы не замечали, что он не обнаруживал интереса к звуку человеческой речи, не просился на ручки, как все дети, на удивление часто не боялся оставаться один?

 – Этого не было. Он умница. Хорошо учится в университете.

(Интеллектуального дефекта при аутизме может и не быть. Маленькие «аутята» часто легко запоминают стихи, много читают, интересуются предсказуемыми, неживыми знаками и символами.)

 – Он, по-видимому, не ходил в детский сад, общаясь только со взрослыми родственниками, когда у них было время?

 – Он ходил в детский сад. Да и не в этом дело. У моей коллеги сын – болтун, а рос один.

(Аутизм часто передается генетически.)

 – А есть у него родственники – такие же молчуны?

 – Дядя. Но он после армии разболтался, шустрый стал.  

 – Значит, и у вас есть надежда. Пусть сын войдет.

(Женщина уходит. Входит молодой человек. Делаю паузу. Прошло пять минут – он не сказал ни слова.)

 – Вы бы поздоровались со мной хотя бы?

 – А я поздоровался…

 – Что-то не услышал… Вы сами-то считаете себя молчуном? Может, вы думаете, что все вокруг болтуны и многого хотят от вас?

(Не рассчитывая на содержательные ответы, я решил сам задавать побольше вопросов, и вот что из этого получилось.)

 – Иногда считаю.

 – Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, миру, мыслям… Может быть, их громкость так сильна, что не дает возможности услышать голоса из внешнего мира? И вы молчите, потому что внутренний голос мешает сказать?

(Это вопрос поможет снять или подтвердить подозрение на шизофрению.)

 – Внутренний голос не мешает мне слышать голоса из внеш­него мира и говорить.

 – Но вы его слышите как реальный голос или вы все же говорите о ваших мыслях?

 – Конечно, о мыслях.

(Версия с шизофренией отпала.)

 – Может быть, люди говорят всегда понятно, поэтому нечего и спрашивать?

 – Иногда и правда можно догадаться, не задавая вопросов.

 – Но ведь диалог состоит не только из вопросов, но и реплик, выражений, оценок, возникающих из желания выразить свои эмоции, чувства… Что вам мешает высказывать свое мнение?

 – Сами же слова. Когда их произносишь, напряжение только усиливается и мешает досказать.

(Психоанализ детства пациента показал, что в младшем возрасте он сначала оказался в детсадовской группе, где мальчики были старше его, а потом попал в группу младших ребят.)

 – Вам не кажется, что вы и сейчас ощущаете ту же проблему детства – всегда попадаете как бы в несоответствующую социальную среду и вас окружают не те люди, с которыми можно общаться?

 – Да. При первой встрече всегда кажется, что не найдется общего языка с человеком, поэтому не хочется и начинать разговор.

 – Мможет быть, вы сами себе интересны настолько, что нет необходимости интересоваться другими, общаться с ними? У вас развит внутренний диалог с самим собой?

 – Обычно мне не интересна жизнь других людей. У меня складывается впечатление о людях еще до разговора с ними.

 – Вы не любите непредсказуемости со стороны людей? Она вас утомляет? Может, поэтому больше внимания уделяете книгам и природе? Ведь они зависят только от вас, от вашего взгляда, от того, посмотрите вы на них, прочитаете ли. А люди непредсказуемы, на них нужно настраиваться. Вы любите четкий план, предсказуемость?

 – Нет. Мне нравится непредсказуемость. Люблю предугадывать, что будет дальше, люблю просто наблюдать за людьми, не участвуя в их жизни.

(С одной стороны, он боится непредсказуемости социальной среды, а с другой – любит непредсказуемость. Но это противоречие снимается тем, что он любит быть пассивным наблюдателем этой непредсказуемости, а не ее творцом и регулятором.)

 – Вам кажется, что все люди не понимают вас?

 – Это ощущение бывает. Иногда они говорят о непонятных мне вещах. Но когда я привыкаю к ним, начинаю больше разговаривать.

 – Вы боитесь показаться глупым, сказать что-то невпопад? Вас в детстве кто-нибудь унижал за вашу молчаливость и другие вещи?  

 – В школе бывало.

 – Вам безразличны переживания других людей? Думаете: «Со своими бы справиться»?

 – Да, это так.

 – Вам кажется, что все вокруг умны настолько, что вы им ничего нового не скажете?

 – Иногда кажется.

 – Или, наоборот, думаете, что все дураки и вас не поймут?

 – И это бывает…

 – Вы не интересуетесь близкими, их самочувствием… Осознаете, что это неэтично?

 – Нет, не осознаю. Я не могу сконцентрироваться на чужих проблемах.

 – Понимаете, что это ваша проблема?

 – Понимаю. Я всегда из-за этого переживаю. Но во всех людях есть какое-то невежест­во.   

 – Вас не утомляет процесс разговора – слушать собеседника, самому говорить?

 – Утомляет. Особенно когда долго пытаешься что-то объяснить, а человек не понимает. Тяжело становится. Тревога возникает. Нагрузка. С мамой я не утомляюсь. А с другими мучаюсь.

 – А может быть, вы просто не доверяете другим, так как они недостойны вас? Один раз доверились когда-то, а вас предали? У вас есть страх предательства?

 – Да. Папе, например, скажешь что-нибудь, а он весь смысл изменит, исказит. Я отцу доверял, а он мои слова передавал матери в извращенном виде. Например, я говорил ему, что это кот нагадил в туалете, а он нес чушь про какого-то мужика, который приходил к моей матери. Отец постоянно бредил из-за ревности, устраивал мне изнурительные допросы: «кто был в гостях?», «что делали?», «а почему он к ней зашел?» В пятом классе я стал бояться говорить что-либо, зная, что все будет извращено.

(Эта установка – быть осторожным при разговоре с кем-либо –  срабатывает и сейчас. У моего пациента возникает неадекватный страх того, что сказанное могут сильно извратить.)

 – А может быть, у вас в голове возникает некий стопор, нет мыслей и пустота, поэтому нет интереса и нет желания говорить?

 – Скованность бывает. Некая сжатость.

 – Вам хорошо, спокойно в молчании, как после бани? Нет напряжения и желания снять его с помощью разговора?

 – Такое бывает.

 – У вас отсутствует интерес познания людей, любопытство, поэтому нет к ним вопросов?

 – Нет. Не отсутствует.

 – Вас в детстве часто оставляли одного? Никто с вами не разговаривал, и теперь молчание – это привычка?

 – Да. Я часто бывал один.

 – Вы сильно переживаете из-за того, что не здороваетесь, не интересуетесь тем, как дела у близких?

 – Я иногда старался быть более чутким. Но мне это неинтересно. А насильно себя заставлять не хочу. Не хочу радовать других. Зачем? Маму только могу порадовать.

 – Вы боитесь говорить потому, что ваши слова могут извратить, как это делал отец?

 – Я нахожусь в плену прош­лых гнусных эмоций.

 – У вас есть другое, внутреннее Я, эдакий НАХАЛ? Но он пока молчит?

 – Вы угадали. Я иногда фантазирую такое, что сам удивляюсь.

 – Хотели бы, чтобы этот НАХАЛ вышел в реальность?

 – И да и нет. Но я знаю, что сорвусь.

 – То есть вы иногда молчите, как бы сдерживаясь?

 – Да, да…

(Мой пациент сильно сжимает кулаки, на его глазах слезы.)

 – Вспомнили отца?

 – Да…

 – А выговориться иногда хочется?

 – Да, маме. Иногда, когда становится скучно, я улетаю в другой мир, в свои мысли. Я благодарен вам, что осознал, как скучен окружающим, потому что не развлекаю их, но хочу при этом, чтобы меня развлекали другие. Я осознал свое невежество. 

 Мой пациент смотрел мне в глаза. Слушал меня. Именно меня, а не себя. А я радовался, что его по-настоящему увлек наш разговор. Он уже меньше уходил в себя. Но надолго ли? Этот пациент еще полгода посещал мой кабинет, ходил на мои тренинги группового общения. Этим летом я встретил его в окружении ровесников, и со стороны мне показалось, что он стал душой всей компании.

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