СОШЕСТВИЕ ОТЦА С ЭСТРАДЫ
НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА СЫН, ПЕРЕЖИВАЮЩИЙ
ИЗ-ЗА БРЕДА СВОЕЙ МАТЕРИ
№ 30(64) от 26.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры,
В кабинет входит юноша. Свою маму он оставил в коридоре.
– В ПОСЛЕДНЕЕ время меня стала сильно беспокоить моя мать. Раньше я не придавал этому никакого значения, терпел ее излишние симпатии к звездам эстрады. Она эрудированная, много читает об искусстве, артистах. Мама всегда рассказывала мне о них, как будто была лично знакома, но прямо об этом не говорила. Сначала я думал, что это просто фантазии и не более.
(Каждый второй мой посетитель, который приходит решить проблему своего близкого, сам является источником этой проблемы и нуждается в психологической помощи.)
– А сейчас вы что об этом думаете?
– Сейчас это уже бред
(Вначале я предположил, что эта женщина таким образом преследует
– Она возомнила, что родила нас от разных известных артистов. У нее были травмы головы. Может, в этом причина?
(Я сразу предположил, что этот бред никоим образом не связан с физическими травмами головы, а имеет иные причины.)
– Может быть, она говорит правду?
– Нет, что вы! У нее и возможностей таких не было. Где она могла встретиться с артистами?
(Я предположил, что этот бред связан с повышенной самооценкой, характеризующейся преувеличением реальных свойств собственной личности или приписыванием себе «великой миссии родить великих детей от великих отцов».)
– ГДЕ работает ваша мать?
– Сейчас она работает почтальоном. А раньше (пауза)… работала в клубе. Но такие артисты, которыми она бредит, в нашем задрипанном клубе не были никогда. Они в наш поселок просто не приедут.
– Судя по всему, вашу мать устраивают ее фантазии. Она так украшает свою жизнь. Без иллюзий и фантазий жизнь была бы скучной.
– А меня это не устраивает. Неприятно слышать от нее и от знакомых, что я сын Иосифа Кобзона, а моя сестренка рождена от Вячеслава Добрынина. По поселку пройти невозможно, все насмехаются.
– Она утверждает, что вы сын Иосифа Кобзона? А музыкальный талант у вас есть?
–
(Юноша вытаскивает из кармана зеркало. Всматривается в свое изображение.)
– И никаких черт, схожих с Кобзоном!
(Юноша вытаскивает из кармана фотографию Иосифа Кобзона, дает ее мне в руки.)
– Да, вы не похожи на него.
– С сестренкой то же самое. Ничего общего она не имеет с Вячеславом Добрыниным.
– И
– Мне
– В ВАШЕЙ семье четверо детей. И что, все рождены от звезд эстрады?
– Братишке двадцать шесть. И только недавно выяснилось, что его отец Олег Газманов. Мать это говорит с такой гордостью, которой не было ни при Кобзоне, ни при Добрынине.
(Я опять
– А четвертый ребенок от кого?
– Самому младшему пятнадцать. Его пока не коснулась эта «звездная болезнь».
– И
– В последнее время я действительно стал сомневаться. Раньше рассуждал с точки зрения сына, а сейчас начинаю понимать все это как мужчина. Чем черт не шутит, ведь могла же моя мать
– А может, это не бред, а мечта? Представьте себе, вас четверо, муж алкоголик, в деревне скукотища. Вот она для себя и нашла
(В кабинет входит симпатичная женщина. Уже по динамике глаз, выражению лица и другим признакам я предположил наличие психоза, который и породил бредовые идеи. Специально выдерживаю долгую паузу, но женщина так и не заговорила.)
– ВЫ ДОГАДЫВАЕТЕСЬ, почему вы в моем кабинете?
– У меня нет никаких жалоб. У них есть (показывает на дверь). Пусть сами свои проблемы и решают.
(И
– Вы действительно родили своих детей от звезд эстрады? Если это выдумка, то зачем она вам? Я обещаю, что об этом никто не узнает.
– О чем не узнает? Дети должны знать, что они от великих родителей. Я всегда чувствую энергию от них. Чувствую на расстоянии. Они во мне. А я в них. Они меня чувствуют, я всегда видела это по телевизору. Они от духа.
Меня никогда не удивляло, почему часто
Дальнейший психоанализ показал, что вначале это действительно была подобная легенда, как защита от позора и чтобы дети гордились своими отцами. Моя пациентка была влюбчива и каждые два года рожала вне брака. Но в силу развития психоза ее мечты постепенно стали бредом, в который она сама поверила.
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