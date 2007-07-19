Увидеть цвет и ошизеть
НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА СТРАДАЮЩИЙ ЭКСТРАСЕНС
№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]
На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры,
В кабинет входит молодая женщина.
– ЛЕТ десять назад мой муж остался без работы. Тогда как раз началась мода на экстрасенсов. Муж всегда был слишком чувствительным ко всему. Я даже хотела вести его к психиатру. И мы стали воспринимать его странности как способность к магии. Он начал работать как ясновидящий. Много зарабатывал. Я была рада. А теперь опять переживаю. Ему
– Может, у него действительно особая форма интуиции? Он правда диагностирует без ошибок?
– В
(Женщина выходит. В кабинет входит молодой мужчина.)
– Я очень заинтересовался Вашим даром. Интересно, связаны ли Ваши видения с состоянием людей, которые к Вам обращаются?
(Фрейд рассматривал сны как символы, связанные и взаимодействующие между собой по законам, отличным от законов яви. Поэтому я предположил, что видения моего пациента могут быть особой формой сновидения. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)
– Я и сам иногда не понимаю, что вижу.
(Некоторые экстрасенсы видят болезненные очаги в теле диагностируемого человека, окрашенные в определенный цвет. Другие целители испытывают неприятные ощущения в тех областях своего тела, которые у пациента больны, или же слышат особенный звук при прикосновении к больному месту человека и т.д.)
– МУЗЫКА влияет на Ваши видения?
– Да, мои больные становятся более магнетическими. И яркость света влияет. Когда работаю с цветными излучениями больных, у меня руки прилипают друг к другу, пока их не помоешь. Я прихожу ко многим моим пациентам в сновидениях, даю им советы.
– Это они вам об этом говорили или вы сами так чувствуете?
– Они говорили.
(Сказал неуверенно. Если он сам так чувствует, то это признаки шизофрении.)
– Если Вы голодны, Ваши видения изменяются?
– На голодный желудок видения четче.
(Мой пациент сам пришел к выводу, что его видения вызваны не только состоянием его пациентов, но и его самого.)
– Если я поем перед сеансом, у меня начинается тахикардия. После еды я иду под душ и массирую свое тело минут 15. Иногда прошу
Когда пациентам на сеансе плохо, у них выше головы поднимается цветовая гамма, а то, что было ниже пупка, стремится вверх.
(Если моему пациенту плохо, то каков прок от этих видений?)
– Возвращаю их к нормальному состоянию, и им становится лучше. Я вижу их цвета, поэтому мне легче работать.
(Судя по всему, мой пациент действительно обладает способностью к рефлекторным, визуальным, аудиальным или кинестетическим иллюзиям — синестезией. Эти иллюзии обычно и называются видениями. Такие люди могут слышать или видеть запах, видеть цвета депрессии и т.п. Например, определенный запах четко ассоциируется у них с
– А как погода сказывается на Ваших видениях?
–
(Может быть, потому что летом у моего пациента другой психофизический тонус?)
– Хуже всего я вижу цвета под февраль.
– Аура зависит от положения человека по отношению к
– В пустом пространстве аура не просто стоит, а испаряется. Это аналогично тому, как влага с поля испаряется во время тумана. Когда человек при смерти, тяжело смотреть на его ауру.
(Я все больше прихожу к выводу, что мой пациент не шарлатан, а человек, наделенный особыми способностями, которые усиливаются благодаря его чувствительной психике. А его видения – это отчасти визуализация его сильно развитой интуиции.)
– МОЖЕТЕ ли Вы прогнозировать?
– Да, я всегда жду команды из подсознания и часто попадаю в точку. Самого человека могу не видеть, но найти его по излучению и испарине. Однажды искали быка. Я сказал, что он умер в поле. Место показал, где лежит. Все искали 3 дня, а я – 30 минут. Бык люцерны обожрался.
– Правда, что человеческая аура имеет форму яйца?
– У вас, например, три слоя ауры в форме яйца. Один раз в мой кабинет зашла женщина, у которой только два слоя ауры. Она задыхалась. В процессе сеанса я установил, что она задыхается потому, что третий слой просто не умещается в комнате. Я заметил, что чем шире куполок над телом, тем больше больной страдает.
(Мой пациент в процессе практики наработал хорошую интуицию, основанную на способности в нужный момент моментально подключать свое подсознание.)
– Нарисуйте мне мою ауру.
(Мой пациент рисует карандашами и фломастерами.)
– Когда я улыбаюсь, цвета ауры меняются?
– Желтый цвет расширился. Красный тоже. Цвета стали в крапинку.
(Далее я проводил эксперимент – выключал свет, приседал, прыгал, поворачивался в профиль. А мой пациент говорил, как при этом меняется моя аура.)
– Когда Вы находитесь в состоянии стресса, что изменяется в Ваших видениях?
– Они бывают
– А когда Вы спокойный и довольный?
– Я начинаю видеть четкие границы между слоями ауры. Не ошибаюсь.
(Все последние вопросы показали, что его видения – не блеф, но в них есть большая доля субъективного восприятия ситуации.)
– БЫВАЕТ, что Вы вообще не видите картинки?
– Всегда вижу. Но если у меня ненормальное давление, картинки становятся мутными. Когда чувствую, что нет силы, сажаю рядом с собой больных с большой энергией.
Сексуальное возбуждение улучшает тонус и работу с аурой. Я чувствую, как в меня врывается поток энергии. Чем больше я сам направляю на больных сексуальные потоки, тем быстрее они выздоравливают. Особенно быстро так лечатся кожные заболевания.
– Женщины по цвету отличаются от мужчин?
– У них ярче цвета. Преобладают желтые и коричневые. По мере старения коричневого становится больше.
– А веселые люди какого цвета?
– У ехидных людей
– Как связаны заболевания и цвета ауры?
– У людей с кожными заболеваниями присутствует темная и мутная полоса в зоне желудка. У сердечников – много
Знаю, что среди экстрасенсов встречается немало психически больных, шизофреников. Можно ли серьезно воспринимать мои видения? Я ведь помогаю людям…
– Науке эти явления хорошо известны. Называются они рефлекторными иллюзиями, или синестезией. Поэтому экстрасенсов я называю синестезами (обладающими синестезией). Несомненно, это – ценный дар. Синестезией обладал Леонардо да Винчи: именно зрительные иллюзии помогли ему стать великим художником – он видел то, что другие увидеть не могли. Существуют иллюзии слуховые – они были у таких выдающихся композиторов, как
– Но если аура
– Именно эту проблему – насколько иллюзия экстрасенса адекватна состоянию пациента – я и исследую, изучая Вас. Если иллюзорная картинка связана с психологическим состоянием объекта лечения, в таком случае она полезна для диагностики, несет о нем дополнительную информацию, которую остается лишь «расшифровать». Если же не связана – экстрасенс может обмануться, избирая методы лечения.Я пришел к выводу, что мой пациент действительно обладает синестезией. Но диагнозы, которые он ставил своим больным, в значительной мере зависели от его собственного психологического состояния. Хотя этот экстрасенс нередко попадал в цель благодаря своей сильно развитой интуиции. Чтобы на сто процентов не ошибаться, мой пациент должен быть нейтральным, «прозрачным» и не заряжаться энергией обследуемого субъекта, уметь отличить, что в «картинке» от него самого, а что – от больного. К сожалению, экстрасенс, который обратился ко мне за помощью, этими приемами самозащиты не обладал. Еще Фрейд ввел понятие контрпереноса – субъективных переживаний врачевателя, которые нельзя не учитывать при сеансе психоанализа. Проще говоря, если экстрасенс нервничает, то тем самым он как бы «смазывает» иллюзию. Отсюда и ошибки в диагностировании.
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