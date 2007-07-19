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Увидеть цвет и ошизеть

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОЛОГА РАМИЛЯ ГАРИФУЛЛИНА СТРАДАЮЩИЙ ЭКСТРАСЕНС

№ 29(63) от 19.07.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Увидеть цвет и ошизеть

 На страницах газеты «Аргументы неделi», начиная с ее первого номера, звезды политики, культуры, шоу-бизнеса, да и просто самые обычные люди проходят сеансы психологического анализа в кабинете известного психолога Рамиля ГАРИФУЛЛИНА. Сегодня он беседует с экстрасенсом.

 В кабинет входит молодая женщина.

 – ЛЕТ десять назад мой муж остался без работы. Тогда как раз началась мода на экстрасенсов. Муж всегда был слишком чувствительным ко всему. Я даже хотела вести его к психиатру. И мы стали воспринимать его странности как способность к магии. Он начал работать как ясновидящий. Много зарабатывал. Я была рада. А теперь опять переживаю. Ему что-то то видится, то слышится. Боюсь, как бы в психушку не попал. К черту эти деньги. (Женщина начинает плакать.)

 – Может, у него действительно особая форма интуиции? Он правда диагностирует без ошибок?

 – В том-то и дело, что я начала в этом сомневаться. Проверьте его состояние. Он в коридоре. Только не говорите ему, что он болен. Я сказала, что Вы заинтересовались его даром.

(Женщина выходит. В кабинет входит молодой мужчина.)

 – Я очень заинтересовался Вашим даром. Интересно, связаны ли Ваши видения с состоянием людей, которые к Вам обращаются?

 (Фрейд рассматривал сны как символы, связанные и взаимодействующие между собой по законам, отличным от законов яви. Поэтому я предположил, что видения моего пациента могут быть особой формой сновидения. – Прим. Рамиля Гарифуллина.)

 – Я и сам иногда не понимаю, что вижу.

 (Некоторые экстрасенсы видят болезненные очаги в теле диагностируемого человека, окрашенные в определенный цвет. Другие целители испытывают неприятные ощущения в тех областях своего тела, которые у пациента больны, или же слышат особенный звук при прикосновении к больному месту человека и т.д.)

 –  МУЗЫКА влияет на Ваши видения?

 – Да, мои больные становятся более магнетическими. И яркость света влияет. Когда работаю с цветными излучениями больных, у меня руки прилипают друг к другу, пока их не помоешь. Я прихожу ко многим моим пациентам в сновидениях, даю им советы.

 – Это они вам об этом говорили или вы сами так чувствуете?

 – Они говорили.

 (Сказал неуверенно. Если он сам так чувствует, то это признаки шизофрении.)

 – Если Вы голодны, Ваши видения изменяются?

 – На голодный желудок видения четче.

 (Мой пациент сам пришел к выводу, что его видения вызваны не только состоянием его пациентов, но и его самого.)

 – Если я поем перед сеансом, у меня начинается тахикардия. После еды я иду под душ и массирую свое тело минут 15. Иногда прошу кого-то снять с меня давящую энергию взмахом.

 Когда пациентам на сеансе плохо, у них выше головы поднимается цветовая гамма, а то, что было ниже пупка, стремится вверх.

 (Если моему пациенту плохо, то каков прок от этих видений?)

 – Возвращаю их к нормальному состоянию, и им становится лучше. Я вижу их цвета, поэтому мне легче работать.

 (Судя по всему, мой пациент действительно обладает способностью к рефлекторным, визуальным, аудиальным или кинестетическим иллюзиям — синестезией. Эти иллюзии обычно и называются видениями. Такие люди могут слышать или видеть запах, видеть цвета депрессии и т.п. Например, определенный запах четко ассоциируется у них с каким-то цветом или звуком: запах бензина может быть синим и звенеть, аромат какого-то цветка – красный в белую крапинку и гудящий.)

 – А как погода сказывается на Ваших видениях?

 – Почему-то летом цвета плотнее.

(Может быть, потому что летом у моего пациента другой психофизический тонус?)

 – Хуже всего я вижу цвета под февраль.

 – Аура зависит от положения человека по отношению к чему-то?

 – В пустом пространстве аура не просто стоит, а испаряется. Это аналогично тому, как влага с поля испаряется во время тумана. Когда человек при смерти, тяжело смотреть на его ауру.

 (Я все больше прихожу к выводу, что мой пациент не шарлатан, а человек, наделенный особыми способностями, которые усиливаются благодаря его чувствительной психике. А его видения – это отчасти визуализация его сильно развитой интуиции.)

 – МОЖЕТЕ ли Вы прогнозировать?

 – Да, я всегда жду команды из подсознания и часто попадаю в точку. Самого человека могу не видеть, но найти его по излучению и испарине. Однажды искали быка. Я сказал, что он умер в поле. Место показал, где лежит. Все искали 3 дня, а я – 30 минут. Бык люцерны обожрался.

 – Правда, что человеческая аура имеет форму яйца?

 – У вас, например, три слоя ауры в форме яйца. Один раз в мой кабинет зашла женщина, у которой только два слоя ауры. Она задыхалась. В процессе сеанса я установил, что она задыхается потому, что третий слой просто не умещается в комнате. Я заметил, что чем шире куполок над телом, тем больше больной страдает.

 (Мой пациент в процессе практики наработал хорошую интуицию, основанную на способности в нужный момент моментально подключать свое подсознание.)

 – Нарисуйте мне мою ауру.

 (Мой пациент рисует карандашами и фломастерами.)

 – Когда я улыбаюсь, цвета ауры меняются?

 – Желтый цвет расширился. Красный тоже. Цвета стали в крапинку.

 (Далее я проводил эксперимент – выключал свет, приседал, прыгал, поворачивался в профиль. А мой пациент говорил, как при этом меняется моя аура.)

 – Когда Вы находитесь в состоянии стресса, что изменяется в Ваших видениях?

 – Они бывают ярко-синими, со множеством вспышек.

 – А когда Вы спокойный и довольный?

 – Я начинаю видеть четкие границы между слоями ауры. Не ошибаюсь.

 (Все последние вопросы показали, что его видения – не блеф, но в них есть большая доля субъективного восприятия ситуации.)

 – БЫВАЕТ, что Вы вообще не видите картинки?

 – Всегда вижу. Но если у меня ненормальное давление, картинки становятся мутными. Когда чувствую, что нет силы, сажаю рядом с собой больных с большой энергией.

 Сексуальное возбуждение улучшает тонус и работу с аурой. Я чувствую, как в меня врывается поток энергии. Чем больше я сам направляю на больных сексуальные потоки, тем быстрее они выздоравливают. Особенно быстро так лечатся кожные заболевания.

 – Женщины по цвету отличаются от мужчин?

 – У них ярче цвета. Преобладают желтые и коричневые. По мере старения коричневого становится больше.

 – А веселые люди какого цвета?

 – У ехидных людей ярко-красная аура. У детей очень четкие, яркие цвета, без всяких примесей. Аура ребенка сильно натягивается на ауру матери или отца, когда они рядом.

 – Как связаны заболевания и цвета ауры?

 – У людей с кожными заболеваниями присутствует темная и мутная полоса в зоне желудка. У сердечников – много ярко-зеленого в области сердца. При сильной головной боли на пояснице появляется белая окраска. У некоторых людей я вижу как бы проволоки из глаз. А чем больше я знаком с человеком, тем больше в его ауре желтого цвета.

 Знаю, что среди экстрасенсов встречается немало психически больных, шизофреников. Можно ли серьезно воспринимать мои видения? Я ведь помогаю людям…

 – Науке эти явления хорошо известны. Называются они рефлекторными иллюзиями, или синестезией. Поэтому экстрасенсов я называю синестезами (обладающими синестезией). Несомненно, это – ценный дар. Синестезией обладал Леонардо да Винчи: именно зрительные иллюзии помогли ему стать великим художником – он видел то, что другие увидеть не могли. Сущест­вуют иллюзии слуховые – они были у таких выдающихся композиторов, как Римский-Корсаков, Скрябин… К синестезам можно отнести Чюрлениса, Гейне… Конечно, их иллюзии предопределены огромной творческой работой, врожденным талантом, но можно стать синестезом и в результате черепно-мозговой травмы…

 – Но если аура всего-навсего иллюзия, значит, диагностирование с ее помощью – блеф?

 – Именно эту проблему – насколько иллюзия экстрасенса адекватна состоянию пациента – я и исследую, изучая Вас. Если иллюзорная картинка связана с психологическим состоянием объекта лечения, в таком случае она полезна для диагностики, несет о нем дополнительную информацию, которую остается лишь «расшифровать». Если же не связана – экстрасенс может обмануться, избирая методы лечения.

 Я пришел к выводу, что мой пациент действительно обладает синестезией. Но диагнозы, которые он ставил своим больным, в значительной мере зависели от его собственного психологического состояния. Хотя этот экстрасенс нередко попадал в цель благодаря своей сильно развитой интуиции. Чтобы на сто процентов не ошибаться, мой пациент должен быть нейтральным, «прозрачным» и не заряжаться энергией обследуемого субъекта, уметь отличить, что в «картинке» от него самого, а что – от больного. К сожалению, экстрасенс, который обратился ко мне за помощью, этими приемами самозащиты не обладал. Еще Фрейд ввел понятие контрпереноса – субъективных переживаний врачевателя, которые нельзя не учитывать при сеансе психоанализа. Проще говоря, если экстрасенс нервничает, то тем самым он как бы «смазывает» иллюзию. Отсюда и ошибки в диагностировании.

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